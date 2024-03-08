拜登国情咨文阐明经济成就 抨击特朗普威胁民主

（华盛顿综合电）美国总统拜登星期四（3月7日）发表任内最后一份国情咨文。除了抨击稳获共和党总统候选人提名的前总统特朗普对民主构成威胁，拜登也阐明他在经济上取得的成就，同时反击有关他年纪太大、不适合连任的指责。

拜登一开始就指民主在国内外受到威胁，但他在演讲中完全没有提到特朗普的名字，而是13次以“我的前任”来攻击这名共和党对手。

他指责特朗普对俄罗斯总统普京卑躬屈膝，甚至邀请普京攻击未履行财政义务的北约成员国，“这是令人愤慨、危险和无法接受的”。

拜登表明不会背弃乌克兰，并促请国会为乌克兰提供更多资金：“我们必须勇敢地面对普京，给我一份两党国家安全法案吧，历史正在见证这一切。”

美国密歇根州的巴勒斯坦裔民主党众议员特莱卜（中）和密苏里州民主党众议员布什（右）在拜登发表国情咨文时，手举“停止运送炸弹”和“立即停火”的标语牌，对拜登支持以色列的立场表示抗议。（法新社）

拜登也指责特朗普和共和党人试图改写2021年1月6日国会大厦骚乱的历史：“我的前任和你们中的一些人试图掩盖1月6日的真相，我不会这样做……你不能只在胜选时才爱你的国家。”

拜登：不寻求与北京冲突

谈到与中国的竞争，拜登说，美国在对抗中国方面比其他国家处于“更有利的地位”，但他强调并不寻求与北京发生冲突。

他说：“我们坚决反对中国的不公平经济行为……我们希望与中国竞争，而不是冲突。在与中国或其他任何国家的竞争中，我们处于更有利的地位，可以赢得21世纪的竞争。”

拜登形容，美国强劲的经济增长是“前所未有最伟大的复兴故事”。

他说：“我继承的是一个濒临崩溃的经济。如今，我们的经济简直令全世界羡慕。短短三年内，我们新增的就业岗位达1500万个，创下历史新高，失业率则处于50年来的最低点。”

展现耐力与幽默 拜登反击年纪太大批评

现年81岁的拜登在长达68分钟的演讲中罕见地处于绝佳状态。他展现了耐力，语调清晰，在攻击共和党人之余也不时展现幽默。

针对美国人对他年龄的担忧，拜登说：“我知道你们看不出来，但我出道有些年头了……等你们到了我这个年纪，有些事情会变得无比清晰。”

他指出：“仇恨、愤怒、复仇、报应是最古老的观念之一，但你不能用只会让我们倒退的古老思想来领导美国。要领导美国这片充满可能性的土地，你对美国能够和应该成为什么样子的未来，需要有个愿景。”

拜登阐述了中产阶级的梦想、更安全的街道以及一个统一和包容的美国。他说：“我看到了未来。”

对于拜登的演讲，美国副总统哈里斯多次起立为他鼓掌，民主党议员也高呼“再干四年！”

被拜登抨击的特朗普则在自己的社媒平台Truth Social发文还击道：“他演讲时看起来那么生气，这是那些知道自己正在‘失去理智’的人的特征。愤怒和叫喊对于让我们的国家重新团结起来是没有帮助的！”