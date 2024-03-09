联合国工程处：雇员遭以军严刑逼供 称机构与哈马斯有联系

（加沙综合电）联合国负责救援巴勒斯坦难民的机构报告，以色列拘留其职员期间严刑逼供，迫使他们指称该机构与哈马斯有联系，以及一些职员参与了五个月前对以色列的大规模袭击。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）在一份注明完成于2月的报告中说，一些遭以色列扣押后获释的巴勒斯坦人透露，他们遭以军严刑逼供；这些人包括几名UNRWA的雇员。

这份报告还未对外公开，但据路透社看到的报告内容，UNRWA人员遭受的虐待包括殴打和水刑，以军也威胁要伤害他们的家人。“机构职员在拘留期间遭以色列当局的威胁和胁迫，并被逼发表不利于工程处的虚假言论，包括指它与哈马斯有联系，以及UNRWA职员参与了10月7日的暴行。”

报告也记录了其他被拘留的巴勒斯坦人受虐的指控，包括被殴打、侮辱、威胁、遭受性暴力以及因得不到治疗而死亡。

据悉，这份报告是UNRWA与数十名获释的巴勒斯坦人进行访谈后所撰写。UNRWA新闻主任图玛说，该机构准备把这份报告交给专门记录潜在侵犯人权行为的联合国内外机构。“当战争结束时，有必要就所有侵犯人权的行为展开一系列调查。”

以色列军方发言人被询问时，没有直接针对上述报道做出回应，只说以军依循以色列和国际法保护被拘者的权益。发言人反指被拘者获释后由哈马斯控制，也可能被迫指控以色列。

由于以色列指控UNRWA多名职员是哈马斯成员，有些还参与了去年10月的袭击，导致美国等16个国家冻结了对UNRWA的拨款，联合国也展开内部调查，UNRWA过后开除了有关人员。

近期加沙的人道危机严重恶化之后，一些国家恢复为加沙提供救助资金。加拿大星期五（8日）宣布，将恢复对UNRWA的资助，成为首批这么做的国际捐助方之一。欧盟本月早些时候率先做出了解冻宣布。

UNRWA主任专员拉扎里尼星期五说，对于以色列指控UNRWA职员有份参与10月的袭击，UNRWA至今“尚未收到任何证据”支持这些指控。