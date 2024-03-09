新加坡商船在红海遭胡塞攻击 26名船员平安无事

也门胡塞武装在红海攻击一艘新加坡商船前进财富号。这是去年12月以来，第二次有新加坡商船受到攻击，所幸没有被击中，26名船员平安无事。

新加坡海事及港务管理局回复《联合早报》询问时说，当局已接获船主通知，前进财富号（M/V Propel Fortune）没有在事件中受损，船员也都平安。 “船主通知海事局，3月8日新加坡时间晚上约9时，船员在货船航经亚丁湾时，看见船的附近出现闪光。货船目前正往阿拉伯海驶去。海事局会与船主保持联系，提供协助。”

据本报了解，船上没有新加坡人。

美军中央司令部周五（3月8日）在社媒平台X发文说：“在（萨那时间）下午约3时55分（新加坡时间晚上8时55分），胡塞恐怖分子从也门向亚丁湾一艘悬挂新加坡国旗、由新加坡拥有和运营的船，发射了两枚反舰弹道导弹。”

美军说，导弹未对商船造成影响，也没有关于人员伤亡或船只受损的报告，但美军同天已对胡塞武装控制地区的两枚车载反舰导弹进行了自卫打击。

亲也门政府的一名海岸警卫队官员则透露，这艘新加坡船是在距离亚丁海岸约50海里（约92公里）处遭到导弹袭击。他证实，有至少两枚导弹在商船周围爆炸。

据美国国家公共电视台报道，胡塞武装星期六（9日）表示对这起袭击负责。

去年12月30日，另一艘挂着新加坡国旗的商船马士基杭州号在24小时内两次遇袭，船只先是被一枚导弹击中，隔天又被胡塞武装的船只拦截。美军接到呼救后派直升机击沉胡塞武装的三艘船，并击杀几名武装分子。

综合船舶追踪服务网站Marine Traffic及其它网站的信息，前进财富号长约190米、宽约32米，于2012年6月建造。这艘船在2月25日离开印度，根据船只自动识别系统（AIS）的信息，该船与以色列没有关联，但未显示目的地。

船舶记录数据库Equasis的资料显示，前进财富号此前是由总部设在美国洛杉矶的橡树资本管理（Oaktree Capital Management，简称OCM）旗下附属公司OCM海事出资运营，但2022年起，新加坡的Propel Shipping被列为船东，船则由航船管理公司V. Ships India管理。

OCM最近出售的散货船真正信心号（True Confidence）也刚在3月6日于亚丁湾遭胡塞武装攻击，有至少三名船员死亡、四人重伤，是胡塞开始袭击红海船只以来，首次有人员死亡。

自去年11月起，胡塞武装频繁袭击往来红海和亚丁湾的商船，宣称这么做是为了报复以色列对加沙的攻击。为此，美国和英国今年1月中开始联手空袭胡塞在也门的设施。

另一方面，美军中央司令部说，美国的海军舰艇和飞机星期六早上在红海和亚丁湾击落胡塞武装的15架挂弹无人机。它指胡塞的这些无人机威胁到该地区的商船、美国海军和联军舰艇的安全。