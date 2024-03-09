拜登支持强制出售TikTok 美司法部：政府法律论据更充足

（华盛顿综合电）美国总统拜登说，如果众议院通过法案，强制TikTok母公司字节跳动出售TikTok，他会签字同意。这是拜登至今对这项打压TikTok的法案最明确的支持。

美国众议院一个委员会周四（3月7日）批准法案，要求字节跳动在六个月内剥离TikTok，否则TikTok将面临从美国应用商店下架的风险。众议院全院计划于下周二（12日）或周三（13日）就法案进行表决，法案须获得三分之二议员支持才能过关。

拜登周五（8日）前往宾夕法尼亚州参与竞选活动前对记者说：“如果他们通过法案，我就会签署。”

不过即使过了众议院这一关，TikTok法案能否在参议院通过仍是个未知数，一些参议员说，他们希望对这项法案进行修改。

短视频分享应用TikTok在美国拥有1亿7000万名用户。美国国会议员和州政府官员纷纷呼吁在全美范围禁止TikTok，理由是担心中国政府对该平台的潜在影响。

路透社报道，美国司法部周四向众议院能源与商业委员会做闭门简报时，附上一份非机密文件指出，如果国会下令字节跳动剥离TikTok，而不是简单地禁止这款短视频应用，政府的法律论据会更充足。

文件也称，TikTok涉及“重大的国家安全问题”，因为它收集大量敏感数据，母公司又是中国企业，这使TikTok的美国用户面对风险。

TikTok方面则一再强调它没有，也不会与中国政府分享美国用户数据，并称众议院的上述法案等同于禁令。路透社指出，TikTok在美国很受欢迎，这个法案在大选年预料很难获参众两院批准。上个月，拜登竞选团队还加入了TikTok。

寻求在11月大选重返白宫的前总统特朗普则表明反对禁止TikTok。他在社媒平台上说：“如果封杀TikTok，脸书业务将会翻倍。”他直言不希望脸书取得更好的业绩。

特朗普此前批评脸书母公司Meta Platforms，在2021年1月6日美国国会骚乱爆发后，封禁了他的脸书和Instagram账号。他这两个账号到了2023年2月才解封，可恢复使用。

特朗普曾在2020年执政期间试图颁布命令禁止TikTok和中国微信海外版WeChat，但被法院阻止。