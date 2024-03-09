五角大楼UFO报告：美国没发现外星技术

（华盛顿综合电）美国五角大楼向国会提呈报告指出，自第二次世界大战结束以来，官方并没有发现任何证据显示外星技术存在，大多数被目击的不明飞行物已证实为普通物体和现象。

这份周五（3月8日）发布的报告公开了五角大楼“全领域异常现象解析办公室”（All-domain Anomaly Resolution Office，简称AARO）的调查结果。

报告摘要称，AARO分析了美国政府自1945年以来对不明飞行物（unidentified flying object，简称UFO）目击事件所做的调查，结果没有发现任何证据表明目击到的不明异常现象存在着外星技术。“所有分级的调查工作都得出结论认为，大多数目击事件（的不明飞行物）都是普通物体和现象，只是被误认了。”

报告指出，自1945年以来，美国政府一直在调查不明飞行物是否构成飞行安全威胁、是否属于对手国家的技术飞跃成果，抑或是由智能控制的外星技术。

多年来盛传美国政府内部一秘密机构发现了外星飞船和外星生物遗骸，并对其中的外星技术进行了“逆向工程”，即根据已有的东西和结果，分析推导出其具体的实现方法。

AARO报告否认美国试图掩盖政府的外星技术逆向工程。报告指出，虽然一些不明飞行物案例依然无法解释，但其余目击案例，几乎不是捏造的，就是没有任何不寻常的解释。“AARO评估认为，如果能获取更多和质量更高的资料，多数（还无法解释的）案例也能被证实为普通物体或现象。”

AARO在2022年成立之初即表明，未发现有证据显示外星人曾到过地球或在地球紧急降落。