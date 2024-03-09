斋戒月逼近谈判仍停滞 国际担忧以哈冲突加剧

（华盛顿综合电）以色列与哈马斯的停火谈判迟迟没有进展，随着回教斋戒月到来，各方担心以哈冲突反而可能进一步恶化。

哈马斯星期五（3月8日）号召支持者前往东耶路撒冷的阿克萨回教堂。由于这个敏感地点过去曾在斋戒月期间发生暴力冲突，令人担心历史会重演。美国总统拜登就表示，对东耶路撒冷可能发生暴力事件感到很担忧。

拜登当天回答记者的提问时说，要促成以哈双方在回教斋戒月之前达成停火协议会“很困难”。他过去几天一再警告，如果斋戒月开始前无法达成休战，以色列和耶路撒冷的处境可能非常危险。

拜登星期四（7日）发表国情咨文时宣布，美军将在加沙海岸建造一个临时码头，通过海路把更多救援物资送到加沙，以缓解当地日益严峻的人道危机。

拜登演讲结束后，转身同一名参议员交谈。有人告知拜登，话筒还没有关上，但只听见他直言，他已经告诉以色列总理内坦亚胡，他们之间已到了“摊牌时刻”。这显示，拜登对内坦亚胡已失去了耐性。

拜登星期五再向内坦亚胡喊话，呼吁他必须采取更多措施，为加沙人民提供急需的援助。

以军不断轰炸加沙地区在国际上引发广泛关注与谴责，在美国社会也引起不满。民主党更有37名国会议员本星期联名致函拜登政府，要求尽一切可能确保美国的武器不会被以色列用来攻打加沙的拉法市。位于加沙南部的拉法市目前聚集了多达150万巴勒斯坦人，一旦以军按计划展开大攻势，后果不堪设想。

美国外交关系委员会高级研究员库克认为，拜登从一开始就支持以色列攻打加沙，已证实是个误判，也显示他对以色列的影响力有限。

库克说，拜登不仅在国内遭抨击，现在也被以色列的支持者批评，指他偏袒巴勒斯坦人。“对拜登总统来说，这确实是一个双输的局面。”

以哈谈判的前景越来越暗淡，美国国务卿布林肯星期五说，停火协议是否能达成如今取决于哈马斯。他再次强调，达成停火协议并释放人质，对所有相关方都有深远的好处。

然而，哈马斯态度依旧强硬。它的武装派系卡桑旅同日表明不会做出妥协，坚持以色列必须承诺停止侵略和撤军，哈马斯才愿意交换囚犯。

美国防部：加沙临时码头须60天建造

关于美国要在加沙建造临时码头的计划，美国国防部星期五说，这个工程须60天才能完成，估计会动用1000多名美国人员，但他们不会进入加沙地区参与建设工程。

五角大楼发言人莱德说，美国将建一个临时码头和连接码头的堤道，让运输船把货物转移到较小的船只，再把货物运输和卸载到临时堤道，为加沙运送人道救援物资。竣工后，这些新设施每天可为加沙民众提供超过200万份餐食。

欧盟与美国和西班牙的慈善机构合作，星期六（3月9日）在欧盟成员国塞浦路斯拉纳卡的港口将救援物资装上船。欧盟、美国和阿联酋希望启动一条海上走廊，向加沙地带的巴勒斯坦人提供人道援助。（路透社）

西班牙一个非政府组织的救援船3月9日在塞浦路斯城市拉纳卡的港口装载物资。发言人说，救援船载有200吨粮食，并已准备就绪，随时可启程前往加沙。（法新社）

可是，联合国人权委员会委任的食物权特别报告员法赫利在日内瓦的记者会上说，建临时码头为加沙提供援助，并不足以防止加沙陷入饥荒。他认为，这是拜登在总统选举竞选期间试图迎合选民的举措。

在加沙北部，美国和约旦等国继续执行空投救援物资的行动。但星期五的空投出了意外，由于降落伞没有打开，一些救援物资重重坠落在一栋民宅之上。据加沙最大医院的医疗人员汇报，这起事件造成五人死亡、10人受伤。 但美国和约旦都否认空投造成意外。