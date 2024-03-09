古特雷斯：要达成性别平等仍需300年

（联合国综合电）联合国秘书长古特雷斯指出，全球对妇女权利的强烈抵制，正在威胁甚至逆转发展中国家和发达国家取得的进步，而按目前的步伐，妇女要在法律上获得完全的平等还需等上300年。

国际妇女节（3月8日）当天，古特雷斯在联合国总部举行的活动上，启动一项旨在增强世界各地妇女和女童权能的计划。他发表讲话时说：“从贫困和饥饿，到气候灾难、战争和恐怖威胁，我们面临的全球危机对妇女和女童的打击最为严重。我敦促各国政府优先考虑妇女和女童的平等权益。”

“我们将支持世界各国政府设计和实施满足妇女和女童需求的政策、预算和投资。”

古特雷斯指出，按目前的变化速度，妇女要在法律上获得完全的平等以及结束童婚还需约300年。“除非立即采取行动，否则到了2030年，超过3亿4000万妇女和女童仍将生活在极端贫困中，比男性和男童多出约1800万。”

在美国纽约，有同情巴勒斯坦的示威者在国际妇女节（3月8日）举行抗议活动，堵住道路造成交通阻塞，被警方逮捕。（法新社）

世界多个城市在国际妇女节出现大规模游行，以争取妇女权益和抗议性别暴力等。

数以万计的妇女在女权团体的号召下，在西班牙40多个城市参与示威活动。一名示威者告诉路透社：“我们妇女的声音已经很久没被听见了，我们厌倦了没有平等的权益，不得不为了满足基本需求而挣扎。”

意大利也有逾万人在罗马和米兰上街游行，呼吁结束针对女性的暴力行为；阿富汗一些妇女团体则在私人场地举行示威活动，这些妇女要求解除对她们工作和接受教育的限制。

法国总统马克龙当天则在一场公开仪式上为堕胎权入宪“盖章”，让这项修正案正式生效。法国是首个将堕胎权纳入宪法的国家。