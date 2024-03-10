国际特稿：AI深伪成打手 选举真伪忙过招

人工智能技术发展神速，且越来越普及，如今只要会上网和打字，任何人都能立刻“写出”各种文案与生成逼真的影像。这种技术虽然为生活带来许多便利，但也引起更多担忧，尤其是当各国相关监管法规尚未到位。今年将有数十国举行大选，专家警告，越来越难辨别真假的深度（deepfake）伪造内容或引发一场“虚假信息海啸”，冲击各国选举和民主。

去年9月中欧国家斯洛伐克大选前，社交媒体上出现一段亲欧候选人希梅奇卡（Michal Simecka）与一名记者谈论买票操纵选举的录音。此次选举竞争激烈，这段用人工智能（AI）技术伪造的录音对选民投票意向造成多大影响不得而知，但亲俄候选人菲佐（Robert Fico）最终当选总理。

今年1月，美国民主党在新罕布什尔州举行初选前几天，许多人接到机器拨打的自动语音电话（robocall），“听到”美国总统拜登呼吁他们不要参加初选投票。新奥尔良市一名魔术师过后向媒体自爆，他只花了1美元和不到20分钟就做出这段假录音，并称是收取政治顾问克莱默（Steve Kramer）的钱办事。克莱默当时效力于拜登党内对手菲利普斯，但菲利普斯的竞选团队声称对此不知情。

另据英国广播公司（BBC）报道，拜登的对手、美国前总统特朗普的支持者正在利用AI技术，生成与传播特朗普和非洲裔选民的合照，以鼓励黑人选民投票给他。