消息：日美探讨军援乌克兰防务合作

（东京综合电）日本和美国正在进行军备协商，以向乌克兰提供更多军火，并增加日本为美国军舰和战斗机提供的维修服务。

日本《读卖新闻》星期天（3月10日）引述未具名的政府消息人士说，日美希望在下个月10日两国举行峰会前达成这一协议。

日本首相岸田文雄和美国总统拜登预计在华盛顿举行的峰会上，寻找日本可以帮助扩大美国军备库的方法。美国希望履行承诺，为乌克兰提供可击退俄军入侵的武器，但美国武器制造商在生产乌克兰所需的各种武器方面却面临挑战。

日本受战后和平宪法的限制，至今只为乌克兰提供非武器援助，包括价值数十亿美元的资金援助和贷款担保。如果日本放宽对军事出口的限制，将可在短期内帮助美国和欧洲国家向乌克兰运送武器。从长远来看，也可能会扩大日本向海外出售武器的机会。

去年12月，日本政府宣布将允许日本获准生产的武器回销给专利持有国，并可向美国出口日本生产的爱国者导弹，这将增加美国可用的爱国者导弹数量，令美国能更灵活地支持乌克兰防卫领空。

《读卖新闻》也说，岸田和拜登预计将加速两国间互补互利的关系和设法加强两国之间的军备供应链，以应付中国。

报道称，东京和华盛顿还考虑扩大日本企业定期为美国军备维修的安排，预料这将列入峰会议程。

《读卖新闻》说，这个项目的可能参与方包括美国第七舰队和其他前沿部署到日本的海军舰艇以及F-35A战斗机。这么做将缩短美军的维修周期，同时有助于东京加强军备生产和技术。

但这样的举动对拜登来说可能存在政治风险，尤其是在选举年，因为拜登政府可能面临将美国就业机会转移到日本的批评。

教宗：乌克兰应鼓起勇气“举白旗”谈判

另一方面，罗马天主教教宗方济各在访谈中呼吁乌克兰鼓起勇气，“举白旗”坐下来谈判以结束俄乌战争。

教宗上个月接受瑞士意大利语广播电视台（RSI）访问，有关访谈定下周三（3月20日）在一档新的文化节目中播出。路透社周六根据所取得的访谈抄本和视频报道，教宗在访谈中说：“同意谈判是需要勇气的，当你发觉自己已经失败，形势对你不利时，你必须鼓起勇气接受谈判。”

这是教宗首次对乌克兰局势使用举白旗的字眼，但他曾说过有必要进行谈判。梵蒂冈发言人则说，教宗注意到访员使用“白旗”一词，才用它来表达“鼓起勇气谈判，以停止敌对行动和休战”。

乌克兰星期天抨击教宗的说法，誓言永不投降。乌克兰外长库列巴在社交媒体发文说：“我们的是黄蓝国旗。这是我们赖以生存、死亡和取得胜利的国旗。我们永远不会升起任何其他国旗。”

战事方面，乌克兰和俄罗斯周末继续用无人机互相展开攻击。

在接壤乌克兰的俄罗斯库尔斯克州，州长星期天说，乌军一架无人机在当地一个油库坠落并引发火患，消防员到场救火。

乌军同日说，俄军夜间发射39架攻击无人机，防空系统打下35架。俄军也发射四枚S-300防空导弹，但乌军并没说明有无造成破坏。