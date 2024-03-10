海地帮派暴力猖獗 首都沦为围城

（王子港综合电）加勒比海岛国海地再次爆发黑帮暴乱，首都太子港居民纷纷逃难，人权组织称太子港已被围困。

截至星期六（3月9日），海地犯罪团伙已经控制了太子港的大部分地区和通往国内其他地方的公路，还要求总理阿里埃尔·亨利（Ariel Henry）下台。

海地自2016年以来就没有举行过选举。亨利原定于2月卸任，但他与反对派达成了权力分享协议，将留任至新一届选举。

星期五（8日）晚，太子港发生警匪冲突，市内各处响起枪声，犯罪团伙试图占领市中心的警察局。警方当晚击退了针对总统府等地点的帮派袭击，并打死了几名匪徒。

帮派暴乱迄今已导致海地36万多人流离失所，其中超过半数是儿童。国际移民组织海地办事处主任布兰查在一份声明中说，海地人民已无法正常生活，太子港已经沦为围城。

太子港和海地西部已进入为期一个月的紧急状态，宵禁将持续到星期一（11日）。

难以安稳度日的海地人，尚且能在邻国多米尼加达哈翁（Dajabón）边境口岸的市场购置生活用品。在那里，他们能找到在海地无法轻易买到的食物、衣服、玩具，甚至二手电器。

目前市场照常营业，但迫于形势考虑，多米尼加政府加强了边境的军事部署，并命令士兵处于戒备状态。该国政府正在修建隔离墙，以控制海地移民。