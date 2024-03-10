美军派船修建加沙临时码头 欧盟海上人道走廊有望开通

（华盛顿／加沙综合电）美军星期六派遣一艘后勤支援船前往中东，为加沙运送首批建设临时码头的设备。美国日前宣布要搭建这一码头，协助加沙接收救援物资，以缓解当地的人道危机。

美国中央司令部星期天（3月10日）说，美国总统拜登星期四（7日）宣布将通过海路为加沙提供人道援助后不到36小时，美国陆军一艘后勤支援船就从弗吉尼亚州的基地启程前往东地中海。船上载有在加沙外的地中海海域修建浮动码头所需的设备。

建立临时码头预料需要60天时间，美国最初将借用塞浦路斯的设施审查货物，由于以色列官员也会参与其中，货物到加沙后将无须再接受安全检查。

塞浦路斯是最靠近加沙的欧盟成员国。欧盟说，从塞浦路斯通往加沙的海上人道援助走廊有望于星期天开放。

西班牙慈善机构Open Arms的一艘船三周前就已在塞浦路斯停靠，船上载有200吨食品，只待以色列当局批准就可开往加沙。这将是首批经这条海上走廊送入加沙的援助。

美国慈善机构世界中央厨房（World Central Kitchen）提供了这批食品，并正在加沙建造码头来卸载货物。

由于战事阻碍陆路通道，一些国家被迫以空投方式把物资送入加沙。美国星期六展开第五次空投，为加沙北部人民提供4万1400份餐食与2万3000瓶水。

人道工作者和联合国官员指出，允许更多卡车进入加沙，要比空投或通过海路运送援助物资更有效。加沙医护人员称，美国周五的空投行动导致五人死亡、10人受伤，但美军说，这不是美军空投行动造成的。

目前，围绕以哈暂停战斗和释放被扣押人员的谈判还在继续。以色列总理内坦亚胡的办公室星期六说，以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚前一天会见了美国中情局局长伯恩斯，以推动让人质获释的协议。

但摩萨德在声明中指哈马斯对达成协议没有什么兴趣，而是意图“以牺牲加沙的巴勒斯坦人为代价，在斋戒月期间点燃中东地区”。

另据路透社引述哈消息报道，哈马斯代表团不太可能会在周末再赴开罗谈判。以军发言人说，以色列正为斋戒月期间“所有可能的行动方案”做准备。

拜登：内坦亚胡对以色列伤害多于帮助

拜登在MSNBC星期六播出的访谈中说，以哈“总是有可能”在斋戒月前达成协议，但没有进一步说明。

他回答提问时称，以色列入侵加沙南部城市拉法，将逾越他给内坦亚胡设下的红线，但随即改口称绝对不会抛下以色列。他说：“以色列的防御仍至关重要，因此，我切断所有武器供应，让以色列失去铁穹保护的红线是不存在的。”

拜登指出，内坦亚胡对加沙战争的态度，对以色列的伤害多于帮助。他重申，以色列有权自卫和追击哈马斯，但内坦亚胡必须更加关注以军行动造成的平民死亡。

英国的里士满号（HMS Richmond）护卫舰星期六在红海击落朝它袭来的胡塞武装无人机。里士满号是参与美国牵头的红海护航计划“繁荣卫士行动”的军舰之一。（路透社）

美国中央司令部星期六说，美国和盟国当天击落也门胡塞武装朝红海和亚丁湾船只发射的28架无人机。这是至今胡塞对红海航运的最大规模攻击之一。

胡塞发言人说，他们当天先是攻击商船前进财富号（Propel Fortune），之后向多艘美国战舰发射37架无人机。前进财富号悬挂新加坡国旗，但胡塞称它是美国船。

另外，以色列星期六批评，加拿大和瑞典恢复对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）资助是“严重错误”，并呼吁两国不要支持这个“有数百名哈马斯恐怖组织成员的组织”。