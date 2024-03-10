印度与欧洲四国签署逾1300亿元投资贸易协定

（新德里综合电）印度和欧洲四国经过近16年谈判后，达成一项1000亿美元（约1333亿新元）的投资贸易协定。

印度贸易部长戈亚尔星期天（3月10日）宣布，印度和欧洲自由贸易联盟（EFTA）四国瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登达成协议，印度将取消这四国工业产品的大部分进口关税，以换取15年内1000亿美元的投资。

这使印度距离总理莫迪设下2030年之前实现年出口值1万亿美元的目标越来越近。印度将在5月举行全国大选，莫迪寻求赢得创纪录的第三任期。

过去两年，印度已和澳大利亚和阿拉伯联合酋长国签订贸易协定。此外，印度官员说，与英国的贸易协议谈判已接近尾声。

关于与印度的贸易协定，瑞士政府在一份声明中说，对于从瑞士进口的95.3%工业品（不包括黄金），印度将立即或逐步取消高额关税。

挪威贸工部长韦斯特勒在另一份声明中说：“挪威公司向印度出口的某些商品，目前须缴高达40%的高额进口税。新协定将令几乎所有挪威商品都实现零进口税。”

戈亚尔在新德里召开的记者会上说，协定涵盖知识产权和性别平等等一些新内容。“这是一项现代贸易协定，对所有五个国家来说都是公平、公正和双赢的。”

印度政府官员说，印度已承诺将黄金的“约束税率”（bound tariff rate）从40%降至39%，但预计不会对从瑞士进口的黄金产生太大影响；印度上一财年从瑞士进口的黄金总额估计为160亿美元。

印度人口达14亿。瑞士经济事务部长帕姆兰说，印度市场存在巨大的贸易和投资机会。为达成协议，双方进行21轮谈判。

印度是EFTA的第五大贸易伙伴，仅次于欧盟、美国、英国和中国。据估计，印度和EFTA在2023年的双边贸易总额达250亿美元。

瑞士政府说：“协定包含关于贸易和可持续发展的全面且具有法律约束力的章节。这将使EFTA成员国能够解决与贸易相关的可持续性问题。”

星期天签署的贸易协定还要等五个签字国核准才能生效。瑞士计划在明年之前批准这项协定。