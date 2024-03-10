韩国约九成实习医生尚未返岗 政府将发吊销执照通牒

（首尔综合电）韩国政府对医生罢工行为采取强硬措施，预计将在本周对未能按要求返岗的医生发出吊销执照通牒。

据韩联社报道，消息人士星期六（3月9日）说，政府本周将向没能在2月底前复工的实习和住院医师发出通知文件，要求他们在3月25日前向政府提交反馈，否则有可能被吊销执照三个月。截至星期五（8日），韩国1万3000名参与了罢工行动的实习医生中，约有90%尚未返岗。

韩国医生为反对医学院扩招的罢工行动马上要进入第四周，目前还没有任何快速结束的迹象。政府早前下令，罢工的医生须要在2月29日之前重返岗位，违令者可能面临吊销最长一年执照、三年监禁或3000万韩元（约3万新元）罚款等处罚。

自上星期二（5日）以来，政府一直尚未向没有复工的实习医生发出吊销执照的通知文件。如果实习医生被吊销执照，可以向政府提出行政投诉。

韩国医学教授协会团体的学者威胁要因政府计划而辞职，本周的劳工行动则可能会扩大。

尹锡悦政府星期六重申了医疗改革计划的坚定立场。该计划将从明年开始，将医学院入学人数从现阶段的3058个，增加到2000个。政府说，有必要进行这一改变，从而缓解韩国最为紧迫的医生短缺问题，这对于支持快速老龄化的韩国的医疗系统也至关重要。

韩国的医生与人口的比例居发达国家末流，该国约有5100万人口和14万名医生。

但医生们认为，医学院扩招不能解决根本问题，例如医生集中在城市地区，以及一些较高风险且薪酬较低的领域仍缺乏专家。他们希望医疗事故制度发生改变，为医生提供更多保护。

民调显示公众站在政府一边

不过民意调查显示，公众站在政府一边，认为改革计划是减少医疗保健等待时间的一种方式。

此外，与平均工资相比，韩国医生的薪酬在经济合作与发展组织（OECD）国家中名列前茅。因此有批评观点称，罢工行动可能更多是为了保障医生的赚钱能力，而不是为了改善医疗保健系统。

医生罢工期间，尹锡悦的民调支持率攀升至去年7月以来的最高水平。韩国4月即将举行议会选举，预计这将有助于尹锡悦所在的人民力量党，从反对派民主党手中夺取议会控制权。