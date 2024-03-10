涉反国家言论被剥夺居留权 印度海外公民请愿承认双重国籍

（班加罗尔讯）据报道，过去10年，印度政府以涉嫌发表反国家言论为由，取消了100多名印度海外公民的居留许可。这给印度最高法院正在审理、反对这种做法的请愿诉讼注入了新的紧迫性。

印度海外公民（OCI）是印度自2005年起授予持有外国国籍的印度裔人士，或印度公民的外籍配偶的特殊移民身份。他们可在印度居住、工作并持有财产等，但无投票权。

2021年，印度修订公民法，允许当局在印度海外公民“对宪法表达不满……或基于印度主权、国家安全或公众利益”的情况下，剥夺他们的OCI身份。

近期失去OCI身份的名人包括瑞典学者斯瓦因（Ashok Swain）、演员库马尔（Chetan Kumar Ahimsa）等。他们在社交媒体上发布批评印度执政党的帖子，被印度政府指是“反国家言论”。

2021年2月，80名OCI集体入禀印度最高法院，指公民法修正案赋予行政部门过大权力，能够任意撤销海外公民身份，这让他们时刻处于艰难、恐惧和不确定中。他们的代表律师说，这项请愿的核心是质疑当局在取消OCI身份前没有经过司法程序，同时提出宪法依据，阐明海外公民应被视为双重公民。

《海峡时报星期天》报道，一名印度裔美国公民说，她在10年前回到印度长住，以更接近家人和为社会做出贡献。她过去把OCI理解为“没有投票权的双重国籍”，但如今“我只是一个持有长期签证的外国人”。为免惹上麻烦，她现在就算是私下和熟人谈话也会格外谨慎。

另一名住在美国的海外印度人指出，在全球化的时代，若印度不允许双重国籍，这将迫使印度人才为获得其他国家的公民权而放弃本国公民身份。

印度最高法院尚未就这项请愿做出最终裁决，目前不清楚下一次听证会会在何时举行。