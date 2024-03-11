葡萄产量过剩价格猛泻 澳洲酒业陷入困境

（格里菲斯路透电）澳大利亚葡萄园庆丰收，造成葡萄产量过剩和价格大跌。为了生计，葡萄园主和酒厂被逼销毁大量葡萄，而一些园主则去除葡萄藤，改种其他农作物。

澳洲是世界第五大葡萄酒出口国，最新数据显示，到2023年中期，该国库存量超过20亿升，相当于大约两年的产量。

2020年，中国因政治纠纷禁止澳洲葡萄酒进口，导致澳洲失去最大的葡萄酒市场。虽然中国有望在本月再次允许进口，但这并不能解决澳洲葡萄酒供应过剩的问题，因为中国的需求下降速度远高于其他地区。

面对眼前的情况，澳洲许多园主选择放弃葡萄，改种植柑橘和坚果树。

在盛产葡萄的新南威尔士州格里菲斯（Griffith），第四代园主克雷马斯科望着挖土机连根拔起其祖父种下的一排排葡萄藤说：“我们不可能死守着一种作物而一直赔钱下去。”他希望日后改种西梅能够带来更大的利润。

澳洲一些酒商已重新将重点放在更贵、卖得更好的葡萄酒，这让格里菲斯等盛产价格较廉宜的红酒的业者雪上加霜。

全球消费衰减加剧问题

健康问题促使世界各地的消费者减少饮酒，当他们喝葡萄酒时，他们会选择价格更高的葡萄酒。全球葡萄酒消费衰减，对于盛产红葡萄的澳洲打击尤其严重。

根据行业机构澳洲葡萄酒协会的数据，在格里菲斯等地区，去年用于酿酒的葡萄平均价格跌至每吨304澳元，是十几年来的最低水平，远低于2020年的659澳元。克雷马斯科说，他的一些红葡萄每吨售价仅100多澳元。

除了澳洲，智利、法国和美国也面临供应过剩问题，甚至法国波尔多（Bordeaux）地区也被迫去除数千公顷的葡萄藤。