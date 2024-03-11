报告：欧洲升温幅度为全球两倍 21项风险需立即应对

（哥本哈根综合电）欧洲环境署星期一（3月11日）公布的首份气候变化风险报告显示，欧洲的升温幅度是全球的两倍，若不采取紧急且果断的行动来因应气候变化带来的风险，欧洲可能面对气候变迁的灾难性后果。

报告指出，欧洲是世界上变暖最快的大陆，其中欧洲南部地区面临的风险最严峻，包括火灾、水资源短缺以及对农业生产的影响，低洼沿海地区则面临洪灾、海岸侵蚀和盐水侵入的问题。

欧洲环境署说：“这些风险有许多已到了危急水平，如果不采取紧急且果断的行动，可能带来灾难性后果。”

不过，这并不意味着欧洲北部可免于气候变化的负面影响，近年来的德国水灾和瑞典森林大火就是最好的证明。

欧洲环境署警告：“即使是在乐观的全球暖化情境下，欧洲近年来经历的极端高温、干旱、野火和水灾也会恶化，并影响整个欧洲大陆的生活条件。”

报告列举了36项和欧洲气候有关的风险，其中21项须采取立即行动，另有八项则是“特别紧急”的风险。

位于名单之首的是生态系统面临的风险，这主要是同沿海和海洋生态系统有关。例如热浪、海洋酸化与含氧量降低，以及污染、海水富营养化（eutrophication）和捕鱼等其他人为因素的相互结合，已对海洋生态系统构成威胁。

欧洲环境署署长于莱-莫诺宁在报告公布前的记者会上指出，这些事件已成为新常态，“这应该是一记警钟，最后的警钟”。