美国与太平洋三国签署经济安全协议

（马朱罗法新电）在被延迟了五个月后，美国总统拜登上周末终于与太平洋国家帕劳、马绍尔群岛和密克罗尼西亚联邦领导人签署《自由联系条约》。

太平洋岛国领袖对这项协议的签署表示欢迎，美国国务卿布林肯则表明，期待在未来20年与太平洋伙伴合作。

《自由联系条约》（Compact of Free Association）条款最初于1980年代完成。帕劳和密联邦同意在2023年中期续签条约，马绍尔群岛则在同年10月达成续约协议，但美国议员却花了五个月的时间才就一揽子条约达成一致。协议迟迟没有签署，引发人们对华盛顿在太平洋地区影响力的质疑。

根据这项为期20年的协议，美国将为三个太平洋国家提供71亿美元（约94亿新元）的资金，为太平洋国家提供安全和预算保障。作为回报，华盛顿则可在太平洋中部大片地区部署军事设施。

帕劳、马绍尔群岛和密联邦虽小，却横跨太平洋4000公里，为美国在亚太地区的行动提供重要通道。

马绍尔群岛总统海涅表示，签署该协议“代表着我们为加强和改进《自由联系条约》而共同做出的持久努力中马迈出的一大步”。

作为协议的一部分，美国将在未来四年为马绍尔群岛提供7亿美元的资金，其中包括应对气候变化的特别基金和用于医疗保健的额外资金。

密联邦总统西米纳将此次签署协议形容为“重要里程碑”，并说，这为“我们与美国的持久伙伴关系掀开了新篇章”。美国为密联邦提供的资金将用于教育、医疗保健、环境项目和改善基础设施。