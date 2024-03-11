430名医院教授也恫言辞职 韩国医生罢工风波恐升级

在住院和实习医生集体罢工情况下，韩国政府3月11日起调派军医和服替代兵役的公共卫生医生，来弥补多家医院的医疗空缺。但在这紧急时刻，430名首尔大学医院教授11日宣布，若政府不拿出合理方案，解决眼前的医疗事态，他们下周也会集体辞职。

首尔大学医学院教授协议会紧急对策委员会星期一（3月11日）晚上就实习住院医生集体辞职事态表明，如果政府不拿出合理方案，3月18日起一同提交辞呈。

大学医院的教授提交辞呈意味着，不上课也不诊疗，但教授们表示，在辞呈受理之前，门诊会减少，但会守护急诊室和加护病房。

为反对政府扩招医学院学生政策，蔚山大学医学院教授3月7日商定辞职，釜山大学和全北大学医学院教授随后也表明辞职意愿。多家医学院的教授也威胁辞职，韩国医疗一线恐将陷入更大混乱中。

釜山大学医学院教授联谊会总干事吴世玉说，“在（学生）大量留级或休学情况下，教授们也没办法。”

星期一（3月11日），为应对医院医疗人员短缺危机，韩国政府开始调派军医和公共卫生医生入驻医院。

韩国保健福祉部向全国20所主要和地方医院调派158名服替代兵役的公共卫生医生和军医，这批医疗人员主要负责重症、急诊患者的手术，缓解就诊推迟等问题。

当局对近5000名医生发送吊销执照通知

据韩国医疗界11日消息，截至3月8日，保健福祉部已经向4944名拒绝复工的实习和住院医生发送吊销医生执照的通知，并正在向其余罢工医生逐一发送该通知。

韩国福祉部以书面形式对全国100家实习医院进行检查的结果显示，截至8日上午11时，缺勤的实习和住院医生共有1万1994人，占整体人数的92.9%。

韩国保健福祉部部长赵圭洪说：“在行政处分程序结束之前，如果医生们返岗，将最大限度地妥善处理问题。”

有分析认为，赵圭洪这番话似乎是政府在吊销三个月医生执照的原则上做出让步，但总统办公室高层解释说，“欢迎医生们回来，但（政府）不能一直忍耐”。

韩国法律部受理援助案127件

韩国医生“辞职潮”事件严重影响许多患者的就医。

为了防止医生集体罢工给国民健康带来损失，韩国法律部2月21日设立“医生集体行动受害法律援助中心”。截至3月6日，该中心受理法律援助案件127件。受理案件中，手术延迟的案件为86起，诊疗被拒八起 、入院延迟三起，其他17起。

一名肺癌晚期患者向该中心透露，在等待已久的手术前四天，接到医院的通知，因医生罢工，没法按原定日期进行手术。

她说：“生死关头，因为医生罢工，没能及时接受治疗，我的病情恶化了。为了保住自己的饭碗，以患者的生命为要挟展开抗议，难道这是医生该有的行为吗? 我将追究法律责任，要求医院赔偿。”