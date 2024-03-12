特朗普：Tiktok是国安威胁 但不支持禁用

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普说，短视频平台TikTok对美国国家安全构成威胁，但禁止使用这款短视频应用可能会伤害一些年轻人，同时壮大脸书等他所谓“不诚实”的平台。

特朗普星期一（3月11日）接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说：“我不打算让脸书（Facebook）的规模扩大一倍……如果禁用TikTok，那么脸书和其他公司，但主要是脸书会成为一大受益者。我认为脸书一直非常不诚实。”

他指出，TikTok有很多好处，也有不少坏处，而如果禁用TikTok，“很多青少年会发疯”。

特朗普立场的转变令人感到意外，因为他在执政期间曾支持将TikTok与字节跳动剥离，但后来被美国法院阻止。

特朗普否认，他改变态度是因为字节跳动的主要投资者、对冲基金经理亚斯（Jeff Yass）是其竞选活动的金主之一。

美国众议院将于星期三（13日）表决一项法案，以迫使TikTok的中国母公司字节跳动出售Tiktok，否则就会在美国面临禁令。

众议院共和党第二号人物斯卡利斯表明，有信心法案会获得通过。他说：“我们必须确保中国政府不能通过数据收集和宣传，把TikTok用作针对美国用户和政府的武器。”

TikTok星期一致信美国国会，重申TikTok并非由中国政府拥有或控制，并表明若字节跳动被迫出售TikTok，其他买家不会继续花费15亿美元（近20亿新元）保护美国数据。

TikTok说：“具讽刺意味的是，脱售计划可能会降低美国用户数据的安全性。