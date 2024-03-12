向富人企业增税推出惠民政策 拜登预算案遭共和党反对

（华盛顿综合电）美国总统拜登星期一（3月11日）公布2025财政年政府预算，总额7万3000亿美元（约9万7000亿新元）。他列出对第二个任期的愿景，期望减轻中低收入层的财政负担，缩小贫富差距。

拜登计划通过向富人和企业增税来为选民提供更多服务、为中产阶级减税，并控制价格，希望让美国人民相信他可以比前总统特朗普更好地管理国家经济。

新预算案计划把企业税率从21％提高到28％，财富超过1亿美元的人必须支付至少25％的所得税。

至于那些年收入低于40万美元的美国人，将获得一系列的回扣与补贴。拜登建议在未来两年，每个月给屋主400美元，以抵消高抵押贷款利率的负担。其他包括投入2580亿美元建造或保留200多万间经济适用房、扩大对低收入家庭学生的助学金、为工人提供三个月有薪家庭假、花费数十亿美元用于执法，以及育儿补贴、处方类药物折扣等多项惠民措施。

在发表新财年预算前，拜登同一天在华盛顿向选民讲述他的经济成果。拜登说，政府至今创造“近1500万个新就业岗位，这是创纪录的。增长强劲、工资增加、通货膨胀率在下降。”

美国2025财年从今年10月开始。按照拜登的预算，将有1万6700亿美元的自由支配支出，基础国防相关项目的开支达8950亿美元，国内支出6210亿美元。

拜登致函国会议员呼吁他们支持新财年的政府预算，他在信函中强调，政府的治理取得成绩，但接下来仍有不少工作要做，并说：“我的预算将有助于实现这一承诺。”

美国财政部星期一指出，拜登的预算将在10年内增加税收4万9000亿美元，包括向企业增税可多得约2万7000亿美元，向富者增税与遗产税估计收入近2万亿美元。

政府年度赤字在未来10年可降低3万亿美元

白宫预算官员指出，这份预算将在未来10年把政府年度赤字降低3万亿美元，减缓国家债务的增加。

一般认为，拜登的预算是在讨好犹豫不决的选民群支持他的政策，提高连任的机会。然而，由于民主党与共和党对现有预算已存在争议，新财年的预算不太可能获得国会通过。

共和党众议院议长约翰逊立即表明不会接受这份预算案，认为这反映了“对鲁莽支出的贪得无厌”和“对财政责任的漠视”。他批评拜登的预算反倒是“加速美国衰落的路线图。”