情报：美国国际体系地位受到中俄伊等挑战

（华盛顿综合电）美国情报机构在星期一（3月11日）向国会提交的《2024年度威胁评估报告》中警告，受大国竞争、跨国挑战和区域冲突影响，美国面临着日益脆弱的世界秩序，中国、俄罗斯、伊朗等正在挑战美国主导的国际体系。

这份报告主要聚焦于美国两大对手——中国和俄罗斯带来的威胁，同时也提到，以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯，在加沙地带的战争可能演变成为更广泛的冲突。

报告写道：“雄心勃勃但焦虑的中国、好斗的俄罗斯、伊朗等地区大国，以及一些能力较强的非国家行为体，正在挑战国际体系内的长期规则以及美国在其中的主导地位。”

中国对俄出口潜在军用途商品增加两倍多

报告指出，中国正为俄罗斯提供经济和安全援助。自2022年以来，具潜在军事用途的中国商品对俄出口增加了两倍多。

美国国家情报总监海恩斯在星期一的参议院情报委员会听证会上，呼吁国会为乌克兰提供更多军事援助，否则“很难想象”乌克兰要如何保住从俄罗斯手中夺回的领土。

报告警告，俄乌战事的僵局，让俄罗斯能够发挥在战略和军事上的优势，势头正朝有利于俄罗斯的方向发展。民主党控制的美国参议院虽已通过为乌克兰再提供600亿美元援助的法案，但共和党籍众议院议长约翰逊至今拒绝就这项法案进行表决。

美国中央情报局局长伯恩斯也在听证会上指出，在缺乏更多军事援助的情况下，乌克兰可能会在2024年失去大量阵地。

他还称，美国继续支持乌克兰，可向中国大陆发出不要侵略台湾和南中国海的威慑信息。他说：“我们的评估是，乌克兰发生的事让（中国国家主席）习近平警醒……他没有料到，乌克兰会以乌克兰人民所展现的勇气和韧性来抵御（俄罗斯的入侵）。”

中俄伊或试图影响美国总统选举

美国情报机构认为，中国、俄罗斯和伊朗都可能会想方设法影响2024年美国总统选举，而中国的目的是攻击它的批评者和扩大美国社会分歧。

报告说，中国认为华盛顿针对它采取的竞争措施，是旨在遏制中国崛起的更广泛外交、经济、军事和技术努力的一部分。尽管如此，中方仍会在符合自身利益的情况下，继续寻找机会来缓解中美紧张关系。

针对以哈冲突，报告警告这场战争存在升级为地区冲突的风险，同时含蓄地反驳了以色列声称将在这场战争中铲除哈马斯的说法。报告认为，哈马斯对以色列的武装抵抗可能会持续多年，加沙冲突或对恐怖主义产生代际影响。