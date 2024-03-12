美国务院要求拨款40亿美元 应对与中国的竞争

（华盛顿综合电）美国国务院要求政府拨款数十亿美元，专用于应对与中国的竞争。

美国负责管理和资源的副国务卿维尔玛星期一（3月11日）在新闻说明会上透露，国务院在政府的2025年新财政年预算案中，要求在未来五年获专款40亿美元（约53亿2000万新元）。其中20亿美元将用来成立新的国际基础建设基金，针对中国的一带一路倡议提供一个可信可靠的替代方案；另20亿美元用在“改变局面的投资”，要协助印太国家反击“掠夺行为”。

国务院还要求另拨40亿美元，做为可酌情支配的经费，用于印太地区的外交援助与接触。

维尔玛强调：“在任何可能的情况下，我们必须动用一切可用的工具将中国击败。”

他指出，总统拜登提出的新预算案将允许美国继续投资于强化国内的基础力量，并且与志同道合的国际伙伴结盟，从而加强美国与盟友的共同利益和应对中国带来的挑战。

维尔玛说，美国计划设立的国际基础建设基金，将支持那些“有变革意义、质量高和可持续的硬基建项目”。

美国研究员去年11月发表的报告指出，中国金融机构从2000年至2021年，为发展中国家提供高达1万3400亿美元的贷款。

西方国家一直在设法应对中国一带一路的冲击。七国集团（G7）在2022年承诺在五年里筹集6000亿美元成立私人与公共发展基金，以资助发展中国家进行必要的基础建设，同时抗衡一带一路。

去年，二十国集团（G20）在印度举行首脑会议时，拜登和印度总理莫迪召集成员国领袖商讨，要通过“全球基础设施与投资伙伴关系”（Partnership for Global Infrastructure and Investment）计划，加快对高质量基建项目的投资和发展经济走廊。

分析：中国对外贷款引批评 基建项目使受援国债台高筑

分析指出，中国对外提供贷款使北京拉拢了不少发展中国家，但也引来西方的抨击，一些受援国包括斯里兰卡和赞比亚，也批评中方资助的基建项目让它们债台高筑而无力偿还。

另一方面，美国国务院也要求拨款1亿美元协助台湾强化吓阻力，维持台海和平稳定。国务院今年在这方面要求数额，比去年多了2000万美元。

去年8月，拜登政府首次批准通过适用于主权国家的外国军事融资（Foreign Military Financing）计划 ，为台湾提供8000万美元的军事援助。此举当时引起中国外交部与国防部的坚决反对，并称将采取一切必要措施进行反制。