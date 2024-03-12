胡塞再袭红海商船 恫言斋戒月加大袭击

（华盛顿／亚丁综合电）也门的胡塞武装恫言，将在回教斋戒月期间加大针对红海一带航运的袭击。胡塞武装发出警告前，向红海中一艘集装箱船发射导弹，但没有击中。

美国中央司令部星期二（3月12日）说，在也门时间星期一（11日）上午，胡塞武装从它在也门的控制区，向悬挂利比里亚国旗的商船皮诺基奥号（Pinocchio）发射了两枚反舰弹道导弹，但没有击中船只。这起事件没有造成人员伤亡或船身破坏。

胡塞武装证实袭击皮诺基奥号，但坚称它是美国船只。胡塞武装发言人萨雷亚星期二发声明说，胡塞向这艘船发射多枚导弹，并“准确”击中目标。

船舶记录数据库Equasis和联合国国际海事组织 (IMO) 的资料显示，皮诺基奥号悬挂利比里亚国旗，由新加坡注册公司OM-MAR 5 INC所有。不过，据海事新闻网站Seatrade Maritime News，英国船只估价公司VesselsValue把美国橡树资本管理公司（Oaktree Capital Management）列为这艘船的东家。

胡塞武装此前袭击的两艘商船——真正信心号和推动财富号，也都与橡树资本有关系。

萨雷亚在声明中还警告，胡塞的军事行动将在斋戒月期间“升级”，以支持受迫害的巴勒斯坦人和加沙的“圣战者”。

自去年11月以来，胡塞武装频频袭击红海和亚丁湾的船只，近期情况趋向恶化，上星期的一次袭击首次造成船上人员伤亡。当时，在亚丁湾行驶的散货船真正信心号，遭也门胡塞武装的导弹击中，三名船员死亡。

美军在星期一、即回教斋戒月第一天，对胡塞控制的地区发动六次自卫袭击，摧毁一艘水下无人船和18枚反舰导弹。

美国中央司令部说，这些武器对区内的商船和美国海军船舰构成直接威胁，美军因此采取行动以维护航行自由，让美军和国际船只能够在更安全的国际水域穿行。

胡塞武装同日称，美英联军对也门西部的港市和小镇发动空袭，造成至少11人死亡、14人受伤。

据胡塞武装控制的马西拉电视台（Al-Masirah TV）报道，也门当天遭到至少17次空袭，被击中的包括主要港市荷台达与拉斯伊萨（Ras Issa）港口。

意大利国防参谋部星期二说，参与欧盟红海护航行动的意大利海军驱逐舰卡约·杜伊利奥号（Caio Duilio）出于自卫，在红海击落了两架无人机，但没有进一步说明。

菲律宾继续谈判释放17名菲籍船员

另一方面，菲律宾继续与胡塞武装谈判，争取胡塞释放去年11月挟持的17名菲籍船员。

菲律宾外交部副部长德维加星期二在记者会上说，这些船员目前安全并能和家人联络，但胡塞武装坚持，只有加沙战争结束了才会放人。

上星期在真正信心号遇袭时死亡的三名船员中，两人也是菲律宾籍。德维加说，事故中13名幸存菲籍船员中的11人周二晚已回到菲律宾，其余两人将在几天内由救护飞机送回国。

根据国际劳工组织的数据，菲律宾是世界最大的海事劳动力供应源之一，为全球提供近五分之一的海员。