海上救援通道开启 慈善组织船只驶向加沙解饥荒

（拉纳卡／耶路撒冷综合电）一艘救援船星期二（3月12日）从地中海岛国塞浦路斯出发，向处于饥荒边缘的加沙地带运送人道物资。这次首航是一个试点项目，目的是开辟一条救援巴勒斯坦人的海上走廊。

这艘由西班牙慈善组织提供的“施以援手号”（Open Arms）救援船载有200公吨饮用水、面粉、大米和蛋白质等物资。据塞浦路斯官员表示，他预计这艘船将在两天后抵达加沙。这条海上走廊由欧盟、阿联酋、美国等共同发起。

以巴冲突已持续五个多月，以色列在加沙地带的军事行动导致重大人员伤亡，人道危机不断加剧，加沙北部尤其严重。

加沙卫生部上周说，加沙北部缺乏援助物资，已有数十人因脱水和营养不良死亡。由于以方封锁，由陆路口岸运送救援物资的途径几乎停滞。

提供这批食品的美国慈善机构世界中央厨房（World Central Kitchen）创办人安德雷斯和首席执行官戈勒在一份联合声明中说：“我们的目标是建立一条海上高速公路，由船只和驳船装载数百万份食品，不断驶向加沙。”

世界中央厨房说，该组织在塞浦路斯还有500公吨援助物资已准备好要发送。

由于加沙缺乏港口基础设施，美国总统拜登上周宣布将在加沙沿岸盖一座临时码头，用于接收救援物资。

不过世界中央厨房表示，该组织正在加沙利用被摧毁建筑物和瓦砾中的材料另盖一座码头。安德雷斯在社交媒体X平台发文说，码头建设进展顺利。

美国军方说，陆军后勤支援船“贝松将军号”（General Frank S. Besson）目前正在前往加沙途中，船上载有建造浮动码头所需的设备。美国军方还说，美军运输机已向加沙北部空投了超过2万7600份餐食和2万5900瓶水。

联合国估计，加沙地带多达四分之一人口面临饥饿危机，而救援物资仅能勉强满足日常需求。

约旦媒体称，约旦在星期一（11日）进行了七次人道空投，其他参与援助行动的国家包括美国、埃及、法国和比利时。据以色列媒体报道，摩洛哥也计划加入援助行动。