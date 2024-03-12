美国战舰初登冲绳民用港引忧

美国海军宙斯盾舰以维护西太平洋为由，停靠冲绳县石垣岛。日媒报道，日美去年在日本西南海域频繁举行军演，使美国军舰入港次数大增。这次，美国战舰首次现身民用港口，导致民众对周边局势感到担忧。

美国海军宙斯盾驱逐舰“拉斐尔·佩拉尔塔”号舰长约155米，排水量约9000吨，船员约300人。该军舰星期一（3月11日）早上初入石垣港，计划在这个民用港口逗留三天，以便给战舰进行补给。

去年9月，美国一艘扫雷舰停靠石垣岛遭到当地民众反对。此次，基于宙斯盾舰上配备防空导弹，码头上的示威活动扩大。由码头工人组成的工会从军舰停靠后就举行罢工抗议，预计影响会波及到物流领域。

冲绳港运输协会负责人在联合新闻发布会上说：“我们担心民用码头被用于军事目的。”

石垣岛是中日领土争议之地，而今围绕台海局势不稳定，岛上居民对美国海军宙斯盾舰停靠海港心情复杂。一名70多岁女岛民说：“我不喜欢战争，所以我能理解那些反对战争的人的感受。”

一名60多岁男子说：“我认为这次行动与世界局势有关，所以我不能完全反对。”

美国第七舰队发新闻稿称，拉斐尔·佩拉尔塔号驱逐舰是最新和最具战力的战舰之一。作为先遣舰停留日本，旨在加强美国和盟友以及合作伙伴国家的安全，是为了增强其捍卫战略利益的能力。”

日本陆上自卫队与美国海军陆战队上月25日到本月17日在九州和冲绳举行模拟防卫偏远岛屿的联合军演。美方此次派遣宙斯盾舰，被认为与这次联合军演有关。

日美司令部星期二举行记者会，日本陆上自卫队两栖特遣队队长助理陆军元帅北岛一陆在会上说：“日本的安全形势严峻，日美举行的联合军演展示共同捍卫，以团结和能力威慑对方入侵。”

日本放送协会（NHK）引述日本军方的消息人士称，美军舰这样的战略行为将随着周边局势的紧张加剧。调查显示，美军使用的日本民用港口次数在去年明显翻倍，共有12次，其中大部分是集中在西南部海域，而停泊在鹿儿岛和冲绳的次数最多。