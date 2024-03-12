韩国政府设热线 支持拒罢工医生

（首尔综合电）韩国政府星期二开通一条热线，以支持那些因为拒绝参与大规模罢工而面临骚扰或同侪压力的医生。

韩国保健福祉部长曹圭鸿星期二（3月12日）在政府会议上，指责一些年轻医生骚扰那些决定不参与罢工或希望重返工作岗位的实习和住院医生，政府因此设立新热线来帮助他们。

他说：“政府会照顾好实习医生，让他们能够重返工作岗位，没有顾虑地留在病人身边。”

为反对政府扩招医学院学生的政策，韩国住院和实习医生已集体罢工三周。截至星期一（11日），政府已向5556名离岗医生发出吊销行医执照等行政处分的事前通知。

曹圭鸿强调，众多医生离岗将加剧医疗混乱，这也反映出医疗改革的必要。

韩国政府称，医改能够提高关键领域的医生薪酬，并确保大城市以外的地区也能获得适当医疗服务。但罢工医生认为，这无助于改善他们的工作待遇，还会导致医学教育质量下降。

一些医学教授威胁要以辞职的方式支持罢工。首尔大学医学院教授周一称，若政府不能就实习和住院医生集体辞职事态拿出合理解决方案，他们将从18日起集体提交辞呈。

曹圭鸿对此深表忧虑，称此举威胁患者的生命健康。他呼吁教授们守护患者生命，同政府一道集思广益，让离岗医生重返医疗一线。

首尔大学一名病理学教授说，由于罢工造成的额外工作量，医学教授们已接近崩溃边缘，但仍支持他们的学生。他也指出，许多实习医生正认真考虑到海外执业，引发人才流失的担忧。

为填补罢工造成的医疗空缺，保健福祉部周一临时扩大上级综合医院和综合医院重症病房专科医生的业务范围，允许他们到所负责重症病房之外的其他病区重症病房诊疗。此前，福祉部已扩大专门负责住院患者的专科医生的业务范围。