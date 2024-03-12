卡塔尔：以哈局势仍复杂 谈判无进展

（多哈／耶路撒冷综合电）参与斡旋以色列与哈马斯冲突的调解方卡塔尔星期二表示，以哈尚未就停火和释放人质达成协议，并警告局势仍然“非常复杂”。

卡塔尔外交部发言人安萨里星期二（3月12日）在卡塔尔首都多哈举行的记者会上说：“我们尚未接近达成协议，意味我们没有看到双方就能够解决当前分歧达成共识。”

他说，各方仍在继续努力谈判，希望在斋月期间达成协议。但针对何时可能达成协议，他表示无法“提供任何时间表”。他强调，卡塔尔现在要促成的是加沙永久停火，而不是短期的停火。

卡塔尔之前曾在以哈冲突爆发后的隔月，促成双方停战一星期，并以囚犯交换人质。但目前谈判充满火药味，以哈互指对方阻碍停火谈判。

以色列外长卡茨星期一要求联合国安理会尽可能向哈马斯施加最大的压力，并要哈马斯立即和无条件释放所有挟持的人质。

安理会同天开会针对联合国报告指哈马斯涉及性暴力一事进行讨论。卡茨呼吁安理会制裁哈马斯，指哈马斯的罪行比卡伊达、伊斯兰国和其他恐怖组织的恐怖行径更糟。

安理会曾在去年11月和12月发表决议，要求哈马斯立即无条件释放所有人质。目前，安理会正考虑由美国草拟的谴责哈马斯袭击以色列与肆意杀害人质平民的新决议。

澳洲外长敦促以色列改弦易辙

不过，澳大利亚外长黄英贤星期二出席澳洲金融评论商业峰会时指出，以色列总理内坦亚胡对加沙战争的立场正对以色列造成伤害，她敦促以色列改弦易辙，否则将失去更多国际支持。

黄英贤表示，如果以色列不能解决加沙的人道灾难，国际社会对以色列的支持将继续减弱。她说：“10月7日是一场恐怖袭击，当时世界各国无不同情和声援以色列。但我认为世界对目前的局势感到震惊……我想说的是，除非以色列改变立场，否则它将继续失去支持。”

另一方面，以色列军方说，他们接获情报指哈马斯卡桑旅第二号人物伊萨（Marwan Issa）躲藏在加沙中部一个难民营，因此上周末展开袭击，但目前还无法确定他是否已经身亡。

如果证实伊萨被炸死，他将是以哈冲突爆发以来被击杀的最高级哈马斯官员。伊萨是哈马斯去年10月恐袭以色列的三名策划者之一。

以军发言人哈加里说，以军上星期六晚轰炸加沙中部的努塞拉特（Nuseirat）难民营的地下设施。分析说，如果伊萨被击杀，可能会使以哈停火和释放人质的谈判更难进行。

哈马斯控制的加沙卫生部星期二说，以哈五个多月来的战斗已经造成至少3万1184人死亡，单是过去24小时就有超过72人丧命。至今的受伤人数则超过7万2880人。

黎巴嫩真主党展开几个月来最大的一次报复攻击，星期二早上向以色列北部戈兰高地的军事基地发射超过100枚导弹。以国防军证实遭到攻击，并派出战斗机摧毁真主党的三个发射器。