普京警告西方：俄已做好核战准备

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京警告西方，如果事关俄罗斯存亡，国家主权与独立受到损害，俄罗斯准备使用核武器。

普京星期三（3月13日）在俄罗斯-1电视台和俄新社的访谈中谈到一系列问题，他表明，核战并未加速到来，他认为没有必要在乌克兰使用核武器。不过，他也申明：“从军事技术角度来看，我们当然已经做好了（核战）准备。”

他说，美国明白如果在俄罗斯领土或乌克兰部署美军，俄罗斯则将视之为对乌克兰战争的干预。“（美国）在俄美关系和战略克制（strategic restraint）领域有足够的专家，因此，我不认为一切都在往核战发展，但我们已经为此做好了准备。”

他补充称，美国也在发展核力量，但这不代表美国马上就要发动核战。“他们在增强这方面的现代化和创新，他们有应对计划。我们对此也有所了解。他们在开发所有（核武器）组件，我们也是。”

“武器就是拿来用的。我们有自己的原则。”

他也指出，如果美国进行核试验，俄罗斯也可能会这么做。“（虽然）没有必要……我们仍然须要考虑一下，但我不排除我们也可以这样做。”

在普京发表这些评论之前，美国白宫刚刚于星期二（12日）宣布，向乌克兰提供3亿美元（约4亿新元）的一揽子军事援助，但拜登强调这远远不够，国会须要通过更多援乌资金。

普京重申愿意通过和平方式解决冲突

俄乌战争已经进入第三个年头，乌克兰盟友一直努力援乌以及应对相关问题，而有关结束战争的谈判一直停滞不前。普京在受访时重申，俄罗斯愿意通过和平方式解决冲突，但任何谈判都应该建立在现实基础之上，而不是基于“使用精神药物后产生的妄想”。

当被问及是否有可能与西方达成公平协议时，他回答：“我不相信任何人，我们需要保证。”

乌克兰总统泽连斯基此前拒绝接受与莫斯科展开和平谈判的建议，并再三强调他不会放弃乌克兰领土。他去年9月接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表明：“如果你想要与某人达成妥协或对话，你是无法和骗子做到这一点的。”

自俄乌战争爆发以来，俄罗斯和西方的关系迅速恶化，但与朝鲜的关系正在加深。美国谴责朝鲜，向俄罗斯运送大量导弹；作为回报，莫斯科据说与平壤分享武器技术。

不过，普京在访谈中说，朝鲜拥有自己的“核保护伞”，平壤并未向莫斯科寻求任何帮助。

此外，普京提及北约问题时评论，从确保本国利益的角度来说，芬兰和瑞典加入北约毫无意义。他也表明，俄罗斯将在芬兰边境部署部队和打击系统。

他就美国选举问题强调：“俄罗斯不会以任何方式干预任何选举，而且，就像我多次说过的那样，我们将和任何受到美国人民、美国选民信任的领导人合作。”