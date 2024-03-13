乌军弹药耗尽在即 华府省出4亿元军援基辅

（华盛顿综合电）乌克兰的弹药即将耗尽，美国白宫绕过国会共和党人，宣布将用从国防合同中省出的3亿美元（约4亿新元）军援基辅；这也是华府自去年12月底以来首次向乌军提供军援。

美国国家安全顾问沙利文星期二（3月12日）在白宫记者会上说，这笔3亿美元资金是国防部在长期合约中“意外省下的成本”，当局将用这笔资金为基辅提供高机动性火炮火箭系统（HIMARS）的炮弹和弹药。

但拆东墙补西墙的做法无法长期执行。五角大楼发言人莱德直言，这不是一个可持续的援乌方案，国会仍需通过提供额外军事援助的法案。拜登也表明，这批导弹、炮弹和弹药“远远不够”乌军抵御俄军，且在几周后就会耗尽。

由于国会共和党人的反对，华府一直未能通过一项包含大约600亿美元的对乌援助的补充支出法案。五角大楼在新一轮军援宣布前，也已公开表明国防部因通货膨胀和新老武器更替成本问题，面临着100亿美元的资金缺口。

据了解，国防部仍有大约40亿美元的授权来向乌克兰提供武器，但是国会批准的用来填补五角大楼武器库存的经费已经用尽。

2023年12月，美国向乌克兰提供价值2亿5000万美元军需后，便停止了军援行动。美国防部当时警告，后续的援助资金将告罄。

波兰总统向拜登施压继续援乌

在华府宣布新一轮军援之际，波兰总统杜达正在华盛顿向拜登施压，要求美国在战争的关键时刻打破乌克兰资金问题上的僵局。

与乌克兰领土接壤的波兰自俄乌战争爆发以来，便多次呼吁美国和欧洲在乌克兰问题上保持团结，为基辅提供重要和可持续的援助。

杜达呼吁北约成员国将国防开支占国内生产总值（GDP）2%的目标提高到3%，以应对俄乌战争。波兰的国防开支占GDP的4%，在美国和欧洲盟友中占比最高。