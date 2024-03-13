拜特跨越提名门槛 11月对决成定局

（华盛顿综合电）美国总统拜登和前总统特朗普双双于星期二（3月12日）提前锁定各自政党的总统候选人提名；若无意外，两人将在11月的总统选举中再度对决。这将是近70年来美国总统选举首次出现“重赛”的局面，并预料会是美国历来最漫长且最“烧钱”的竞选周期之一。

赢得民主党总统候选人提名需要1968张党代表票。据爱迪生研究公司统计，随着星期二的佐治亚州民主党初选结果开始公布，拜登已跨越这一门槛。密西西比州、华盛顿州、北马里亚纳群岛及海外民主党人也在同日举行民主党初选。

拜登出线数小时后，特朗普也赢得共和党提名所需的1215张党代表票。当天举行共和党初选的包括佐治亚、夏威夷、密西西比和华盛顿四州。

这样的结果早已是预料中的事，拜登的党内对手不成气候，特朗普的最后一名党内竞争者黑利则在他横扫超级星期二初选后黯然退出。

拜登在锁定民主党提名后发表声明，指责特朗普的竞选是“威胁着美国理念的怨恨、报复和惩罚运动”。他说：“选民现在可以对这个国家的未来做出选择。我们是要站起来捍卫我们的民主，还是让其他人摧毁它？我们是要恢复选择权，并维护我们的自由，或让极端分子剥夺我们的自由？”

特朗普则在社交媒体上称，共和党是强大和团结的，并誓言要打败拜登这个美国历史上“最糟糕、最无能、最贪腐和最具破坏力”的总统。他说：“我们会关闭边界。我们将做一些前所未见的事情。我们会让美国经济成全球最好的经济。”

两人都已把注意力转向11月的对决，这意味着此次总统竞选周期将长达近八个月。

拜登在2020年大选中打败时任总统的特朗普，不甘落败的特朗普声称选举存在大规模舞弊。美国上一次出现总统候选人二度对决的情况是在1956年，当时共和党籍总统艾森豪威尔第二次打败民主党籍的伊利诺伊州前州长史蒂文森。

多数美国人不希望看到拜特重赛

多项民调显示，多数美国人并不希望看到拜登和特朗普重赛。 星期天（10日）公布的美国广播公司新闻网（ABC News）和益普索（Ipsos）民调结果显示，特朗普和拜登的支持率分别仅为29%和33%；21%的选民对两人都没有好感，这一群体是否会投票以及会投选谁，将对结果起到关键影响。

特朗普是美国第一位遭受两次弹劾的总统，卸任后又因密谋推翻2020年选举结果、私藏机密文件、向色情片女性支付封口费等而深陷数起刑事诉讼。他虽然凭借“铁粉”支持锁定党内提名，但不受郊区和女性等选民群体欢迎，要重返白宫仍面临重大障碍。

比特朗普年长约四岁的拜登因高龄而备受质疑是否仍适任总统。美国和墨西哥边境的移民危机、美国对以色列的支持，以及国内的高通货膨胀率等问题，也可能影响他的选情。

彭博新闻与调查机构Morning Consult上个月发布的民调结果显示，摇摆州选民中有八成认为拜登太老，近六成认为特朗普是“危险”的。

彭博社指出，此前美国近代史上未曾出现候选人如此长时间地处于公众视野中、支持率却又如此低的情况。这意味着，两人必须花费数十亿美元造势，以说服选民给他们投票。

共和与民主两党将分别在7月与8月的全国党代会上正式提名总统候选人。总统选举定于11月5日举行。