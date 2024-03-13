取道新陆上线路 联合国卡车运粮进入北加沙

（联合国综合电）联合国的运粮卡车经由新的陆上路线进入加沙地带北部，这是近三周以来，联合国粮食车队首次向加沙北部运送粮食。

以色列军队星期二（3月12日）宣布，世界粮食计划署（WFP）的六辆援助卡车，通过安全围栏的96号门进入了加沙北部，此举是向该地区运送物资的试点项目的一部分，旨在防止哈马斯接手援助行动。

这是粮食计划署自2月20日以来首次向加沙北部地区运送粮食，车队所载食物足够2万5000人所需。这些卡车事先在以色列的凯里姆沙洛姆过境点接受了检查，试点运行结果将提交给政府官员。

以哈战争爆发后，以色列一直对进入加沙的援助物资保持严格控制，车队要先在凯里姆沙洛姆和尼扎纳（Nitzana）接受检查，然后才能获准从加沙南部入境。

援助人员称，繁琐的检查是导致加沙物资严重短缺的一个主要原因，而援助有时难以抵达加沙北部。联合国警告，加沙至少有57万6000人面临饥荒。

以军星期二发布视频说，世界粮食计划署的援助卡车在加沙北部路段行驶。（路透社）

美国和其他国家已经开始向加沙北部空投物资，同时也在探索海路运输途径。

西班牙非政府组织“主动张开双臂”的援助船，已于星期二从塞浦路斯港口启程前往加沙，这是战争爆发以来经由海路向加沙运送物资的第一艘船。

同天，四艘美国军舰也从弗吉尼亚州的军事基地出发，载着约100名士兵和在加沙建造临时港口所需设备，赴加沙地中海沿岸执行任务。预计临时港口将在60天内投入运作，届时能每天运送多达200万份食物或200万瓶水上岸。

美国考虑实行商业海事计划 向加沙运送援助物资

另据知情人士透露，美国正在考虑要求盟友和合作伙伴资助一项商业海事计划，通过接受各国政府和私营机构的资金，经由海上向加沙运送援助物资。

该计划据称由咨询公司Fogbow牵头，公司成员包括美国国防部、国际援助署和中央情报局的前官员。一旦融资成功，该项目可能最快在28天内投入运作。

届时，该项目将疏浚加沙北部沿岸地区，让搭载物资的驳船能够靠近陆地，并建造一个重型起重平台，以便将集装箱转移到陆地上，由联合国或其他国际援助组织运进加沙。

随着战事持续，加沙的死伤人数还在攀升。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）负责人扎拉里尼星期二在社媒平台X发文称，在加沙四个月的战火中丧生的儿童，比全世界四年内死于战争的儿童还多。

2019年至2022年间，全球有1万2193名儿童死于战火，而加沙卫生部通报称，去年10月至今年2月底，加沙有超过1万2300名儿童死亡。