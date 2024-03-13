日本民造火箭首飞失败爆炸

日本民营航天公司Space One研发的首个火箭首飞失败，在升空后不久爆炸。日官方公布，这枚火箭搭载了一颗用于收集信息的小型政府卫星。所幸，火箭爆炸现场未造成任何伤亡。

星期三（3月13日）上午，许多人前往和歌山县串本町的民间火箭发射场“Space Port纪伊”，希望见证Space One的小型火箭“卡伊洛斯”（Kairos）1号机升空。

据日本放送协会NHK报道，Space One的原计划是让火箭在大约50分钟后将卫星送入高度500公里的轨道。不料，发射几秒钟后就发生爆炸，喷出浓浓白烟。

“卡伊洛斯”全长18公尺、重23公吨，属小型固体燃料火箭。它如果成功升空，将标志着日本第一个私营火箭的诞生。火箭搭载的小型卫星，能部分取代用于掌握朝鲜军事设施等动向的情报收集卫星。

针对这次发射失败，日本内阁府发表文告指：“火箭一定是检测到了异常，无法确保飞行安全，才自行爆炸。”

Space One在记者会上说明：“火箭配备了自动引爆系统，当发生异常时会自动销毁。”不过，在未分析数据和查明真相之前，公司拒绝透露到底是遇到了什么异常状况。

日本火箭研发和发射一直以来都由政府主导，近期鼓励私企参与是为了降低成本，提高国际竞争力。这次发射火箭，获得内阁府卫星情报中心的技术支持。

Space One成立于2018年，由佳能电子、IHI Aerospace等精密器材商出资。公司的目标是要成为“太空快递员“，以低成本将卫星送入太空，希望在2030年代，每年发射火箭达30次。

