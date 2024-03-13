美众议院通过法案 TikTok不剥离中企将被禁

（华盛顿综合电）美国众议院星期三（3月13日）以大比数通过一项法案，强制短视频平台TikTok从中国母公司字节跳动剥离，否则它将面临美国的禁令。

众议院当天以以352票赞成、65票反对的结果，通过由两党众议员上周提出的《保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法》。根据这项法案，字节跳动须在180天内出售TikTok，否则美国苹果、谷歌与其他公司运营的应用商店将不能合法地提供TikTok应用，或向字节跳动控制的应用提供网络托管服务。

由于两党众议员事前已取得相当高的共识，法案通过是预料中事。不过，这项法案在参议院的前景不明，一些参议员倾向于采用其他方式来监管可能存在国安隐患的外资应用。

此前一天，美国国家情报总监海恩斯在众议院情报委员会的听证会上被问及，中国是否有可能利用TikTok来影响2024年美国总统选举时说，“不能排除”这个可能性。联邦调查局局长克里斯托弗·雷也在听证会上重申，TikTok对美国国家安全构成威胁。

美国总统拜登此前表明，若这项法案获得参众两院通过，他会在上面签字。

中国外交部发言人汪文斌周三较早时被问及此事时说，尽管美方始终没有找到TikTok威胁美国国家安全的证据，却没有停止对TikTok的打压。他警告，这种不能在公平竞争中取胜就采取霸凌行径的做法，最终必将反噬美国自身。

TikTok则在表决结果出炉后发布声明，批评众议院加快审批这项法案的决定，并表明：“我们希望参议院会考虑事实，听取选民的意见，并意识到这对美国经济、700万小企业与使用我们服务的1.7亿美国用户的影响。”