韩国医生罢工事件延烧 19所医学院的教授威胁辞职

韩国医生罢工风波持续延烧，19所医学院的教授紧急开会，决定星期五（3月15日）晚之前决定是否集体递交辞呈。但韩国政府的立场仍然强硬，不肯修改医学院明年扩招2000人的目标。

包括首尔大学、延世大学等19所医学院的教授周二（12日）晚召开紧急会议，会上决定成立“全国医学院教授紧急对策委员会”，并在周五之前确定是否集体辞职。

在这之前的11日，首尔大学医学院教授已决定，如果政府不拿出合理方案，下周将一同提交辞呈。

首尔大学医学院教授紧急对策委员长方在胜说：“如果首尔大学医学院教授们从19日起提交辞呈，可能会出现（其他医学院教授）连接提交辞呈的情况。虽然对患者感到抱歉，但这是避免造成更大损失而不得已的选择。”

对此，韩国总理韩德洙呼吁医学院教授们不要参加集体行动，并积极说服学生们回到患者身边。

医生老龄化问题严峻 未来无法承担医疗需求

韩国保健福祉部第二次长朴敏守说：“人口老龄化问题十分严峻，医生也是如此。如果现在不扩招医学院学生，就无法承担激增的医疗需求。”

他指出，预计到2035年，70岁以上的退休医生人数约为3万2000人，而10年内新培养的医生人数也只有3万多名。

据了解，首尔大学医学院教授周二向政府提议“一年后再决定医学院学生扩招问题”。但韩国总统办公室周三表明了政府绝不妥协的立场。

实习及住院医生罢工超过半个多月后，医学院教授们也威胁辞职，让患者和家属感到焦虑。

带着患有帕金森病的母亲到首尔大学医院的金姓主妇（40岁）告诉记者：“去外科接受康复治疗，医生罢工并没有造成影响。但医学院教授们也辞职的话，不懂情况会不会很严重。医生们这样做是抛弃患者，是很自私的行动？”

也有人指出，造成当前的情况，政府有不可推卸的责任。

李知英（58岁）说：“政府想扩招医学院学生人数，不应该一次性扩招2000人。觉得医生们的主张也有道理。作为癌症患者的亲属，只求罢工尽快结束，让母亲能顺利接受治疗。”