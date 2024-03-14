空袭粮食分发中心五人死 以军称击毙哈马斯指挥官

（加沙综合电）以军星期三空袭加沙地带南部的一个联合国粮食分发中心，击毙一名哈马斯指挥官。巴勒斯坦卫生官员称，袭击造成至少五人死亡，包括一名联合国职员。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）呼吁就针对联合国在加沙设施的袭击展开调查。美国国务卿布林肯则说，以色列必须保护人道主义工作者与平民的安全。

以色列国防军和以色列国家安全局星期三（3月13日）发布联合声明宣布，当天早些时候对加沙南部城市拉法实施空袭，击毙哈马斯武装分子哈斯纳（Mohammad Abu Hasna）。声明说，哈斯纳向哈马斯提供有关以色列部队阵地的情报，还参与控制人道援助，并把这些援助分发给哈马斯恐怖分子的行动。

哈马斯则说，哈斯纳是哈马斯警察部队成员，并指责以色列为了干扰援助分配工作而发动这场“懦弱的暗杀行动”。哈马斯在拉法的一个紧急委员会负责人也在此次空袭中丧命。

UNRWA说，此次空袭造成至少一名UNRWA职员遇难、22人受伤。此前，UNRWA已告知以色列军方这个物资分发中心的坐标位置。

拉法目前聚集着150万人，当中多数人因战火而流离失所。当地一名居民告诉法新社：“这里是UNRWA的中心，理应是安全的。一些人在斋戒月期间到这里工作，向有需要的人分配食物，却突然遭到两枚导弹袭击。”另一名避难者则质问：“他们怎么可以在斋戒月期间轰炸我们？”

UNRWA主任专员拉扎里尼指出，加沙战争爆发后，UNRWA有超过150个加沙设施遭到攻击，至少165名职员殉职。他说：“自这场战争开始以来，针对联合国设施、车队和人员的攻击已司空见惯，这公然违反国际人道主义法。我再度呼吁针对这些违法行为展开独立调查并追究责任。”

美国国务卿布林肯星期三在一场记者会上说，他尚未接到有关这起事件的详细报告，但指出即使情况艰难，以色列也必须保护人道主义工作者的安全。他说：“在战区中，恐怖组织正从医院、学院、住宅楼开火，但以色列军方和政府有责任与义务竭尽所能，以确保人道工作者能够完成他们的工作。”

他也强调，以色列在保卫国家与应对哈马斯威胁的同时，必须把保护平民与让他们获得所需的援助视为首要任务。

布林肯当天早些时候就加沙援助问题，与塞浦路斯、英国、阿联酋、卡塔尔、欧盟和联合国官员举行视频会议。

美国此前宣布将在加沙沿岸建造一个临时码头，以配合从塞浦路斯通往加沙的一条新海上走廊。布林肯说，美国正在协调多国努力，码头建成后，每天能向加沙分发多达200万份餐食与其他重要物资。

欧盟星期三呼吁以色列开放除塞浦路斯海上走廊以外的更多口岸，让更多援助进入加沙。

此前一天，联合国粮食计划署通过以色列南部边境的一条新路线，向加沙北部运送六辆卡车的物资。以色列军方说，试用新路线是要防止哈马斯私吞援助。哈马斯否认转移援助物资，并反指以色列试图在加沙制造饥荒。

另据以军发言人哈加里星期三透露，以军计划将拉法部分民众转移到加沙中部指定的“人道主义岛”，这些地区会有临时住所、食物、饮用水和其他必需品。目前不清楚这项转移计划及以军对拉法的地面攻势会在何时启动。