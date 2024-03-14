中国批TikTok剥离法案不公 周受资吁美国用户捍卫平台

（华盛顿综合电）美国众议院通过强制短视频平台TikTok从中国母公司字节跳动剥离的法案后，1亿7000万美国人能否继续使用这款应用，就看100名参议员如何表决。TikTok首席执行官周受资呼吁美国用户为保护平台而发声，中国政府则猛批美国的做法不公平。

众议院星期三（3月13日）以352票对65票的压倒性多数通过《保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法》，要求字节跳动在180天内出售TikTok，否则将面临美国的禁令，包括美国苹果、谷歌与其他公司运营的应用商店将不能合法地提供TikTok应用。

法案接下来交由参议院审批，但能否通过还是未知数，因为一些参议员担心对这款拥有庞大美国用户的应用采取激烈行动将引起反弹。美国总统拜登则已表明，如果法案通过，他将签字使之生效成为法律。

中方批众议院”强盗逻辑”

中国外交部发言人汪文斌周四（14日）在北京召开的例行记者会上说，美国众议院通过的法案，让美国站在公平竞争原则和国际经贸规则的对立面，如果所谓“国家安全”的理由可以用来任意打压别国的优秀企业，那就毫无公平正义可言，看到别人的好东西就要想方设法据为己有，这完全是强盗逻辑。

汪文斌也说，美方对TikTok事件的处理，将让世界更加清楚地看到，美国所谓的规则秩序究竟是有利于世界，还是只服务于美国自身。

周受资则在TikTok和X上发布视频，呼吁用户分享他们的故事，包括与参议员分享。他说：“我们将继续尽我们所能，包括行使我们的法定权利，来保护我们和你们共同建立的这个超棒的平台。我们相信我们可以共同克服这个问题……保护你的宪法权利。让人听到你的声音。”

到目前为止，参议院多数党领袖舒默仅承诺在法案从众议院送到参议院之后将予以审议。虽然有一些参议员以对国家安全构成风险为理由，表明迫切希望投票支持这项法案，但另一些参议员却要尽一切努力拖慢法案通过的步伐。

参议院有一些议员频繁使用TikTok，布克（Cory Booker）是其中一人。他认为，国会应该通过更广泛的立法，来保护所有社交网络上的数据和隐私。

年轻用户震怒 称拜登将失去接触年轻选民的平台

TikTok用户对拟议的立法感到愤怒。最近刚满18岁的埃斯皮诺萨 说：“它很可能被禁，这太疯狂了。立法者不明白这是个多么严重的问题。……按许多立法者的说法，这像是充斥着中国的宣传或中国共产党信息的平台，但对我来说，它实际上是唯一均匀拥有来自各个政治方面的代表的社交媒体。”

埃斯皮诺萨也认为，支持这项法案的民选官员将受到“巨大惊吓”，因为他和其他热爱TikTok的人将在投票箱表达他们的愤怒。“这是我第一年投票，很多同龄人都反对这项TikTok禁令。”

路透社指出，拜登如果兑现承诺签字核准TikTok禁令，也将影响他寻求连任的竞选活动，因为他将少了一个接触年轻选民的平台。

拜登竞选团队周二在TikTok发布了一段批评共和党对手特朗普要削减社会保障支出的视频，获得了数千个“点赞”。但评论区全是关于拟议禁令的留言。其中一人说：“幸好我们在TikTok上看到了这个。”另一人问道：“如果禁了它，你将如何利用它来竞选？”