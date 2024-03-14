靠铁肺生活70多年 存活时间最长的美国“铁肺人”逝世

（华盛顿综合电）美国得克萨斯州男子亚历山大小时候患上脊髓灰质炎（poliomyelitis），在“铁肺”里生活了逾70年。他于星期一（3月11日）离世，终年78岁。

1952年，六岁的亚历山大（Paul Alexander）因俗称小儿麻痹症的脊髓灰质炎，颈部以下瘫痪，医生让他在形似铁桶、称为“铁肺”的医疗器材中维持生命。“铁肺”是个装有泵的密封室，能通过升高和降低其中的压力帮助患者肺部扩张和收缩，进行呼吸。

亚历山大含着画笔，在画纸描出他所要的色彩，后来，他也靠含着笔点击电脑键盘，加上朋友记录他的口述，费了八年时间完成自传，在2020年出版。（互联网）

亚历山大的弟弟菲利普在脸书上发文，赞扬他的人生故事激励了数百万人，他为自己能成为他生活的一部分而感到荣幸。他提及，他哥哥热爱美食、红酒、佳人、喜欢长谈、学习和笑。

多年来，亚历山大在“铁肺”中自学，读完了高中、大学课程，考获大学法律学位，找到一份教导法律术语的工作，还出版传记。2023年3月，亚历山大获健力氏世界纪录认定为在铁肺中生活时间最长的人。

亚历山大在物理治疗师的帮助下学会“青蛙呼吸”法，“利用喉咙肌肉将空气压入肺部，一次一大口地吞下空气。”这让他能够离开该设备一段时间。能坐在特制的轮椅上代表客户出庭，晚上则在“铁肺”里睡觉。

在脊髓灰质炎疫苗1955年广泛使用后，“铁肺”逐渐淘汰。

亚历山大在今年2月感染冠病住院，身体变得虚弱且脱水，于3月11日过世。