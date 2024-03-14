英国重新定义极端主义 被指限制言论自由制造社会分歧

（伦敦综合电）英国政府星期四（3月14日）公布对极端主义的新定义，以应对以哈冲突爆发以来，针对犹太人和回教徒的仇恨犯罪激增的问题。但批评者担心，此举可能会限制言论自由，并对回教徒产生过度影响，加深社会分歧。

根据英国的新定义，极端主义指“宣扬或推进基于暴力、仇恨或不容忍的意识形态”。这类意识形态的目的在于否定或破坏他人的基本权利和自由；削弱、推翻或取代英国的自由议会民主制度和民主权利；或刻意制造便于让其他人实现上述两种意图的环境。

此前，英国于2011年把极端主义定义为“公开或积极反对英国基本价值观”，如民主、法治、个人自由等。

英国社区事务部长戈夫说，这是英国打击极端主义与保护民主的一系列措施中的第一项，将确保政府不会在无意中为企图颠覆民主和剥夺他人基本权利的人提供平台。

民间组织的数据显示，以哈冲突爆发后，英国的反回教和反犹太事件都出现激增。英国首相苏纳克早前警告，英国的多元种族民主体系，正受到回教主义者和极右极端分子的蓄意破坏。

英国政府将在接下来几周对各组织展开严格评估，被认定奉行极端主义的组织不会面临刑罚并仍可举行示威，但政府不会为它们提供资助或与它们有任何往来。

批评者认为，重新定义极端主义于事无补，甚至可能起到反作用。坎特伯雷大主教韦尔比（Justin Welby）说，此举可能会抑制英国人的言论自由。通常会支持保守党政策的《每日邮报》也罕见地质疑，“未来的独裁政府”可能利用这个新定义来遏制合法的辩论。

英国反回教袭击的幸存者则指责一些政客“把回教徒等同于极端分子”，从而正中武装分子下怀。

英国回教堂和伊玛目咨询委员会主席阿西姆（Qari Asim）警告，新主义定义将被主观地应用，这可能反而会助长极端主义，并制造巨大的社会分歧。