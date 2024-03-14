欧洲议会通过全面监管人工智能法

（斯特拉斯堡综合电）欧洲议会星期三高票通过了全球首个《人工智能法》（AI Act），对快速发展的人工智能领域制定了全面的监管措施。

在3月13日的表决中，有523名欧盟国会议员投支持票，46名议员反对，另有49名弃权。欧盟27个成员国将在今年4月各自核准该法规，然后在5月或6月于欧盟官方公报上发布。新法规预计在2025年初生效并于2026年实施，其中一些条款将更早生效。

人工智能法早在2021年提出，欧盟高级官员说，新法规将保护公民免受技术飞速发展带来的风险，在这同时也促进欧洲大陆的创新。

欧盟委员会主席冯德莱恩对新法规的通过表示欢迎，认为这为创新人工智能首创一套管制与防护框架。她在社媒平台X发文道：“这将使欧洲的优秀人才库受益，并为全球制定可靠的人工智能发展蓝图。”

欧盟内部市场专员布雷顿当天发声明指出，这是全球第一个全面的、具有约束力的可信赖人工智能框架，并说：“欧洲现在是可靠人工智能领域的全球标准制定者。”

高风险AI需事先评估 禁止操纵性和歧视性系统

这套新法规以风险为依据：系统风险越高，要求就越严格。高风险AI供应商在产品投入市场之前，必须进行风险评估并确保产品符合法规。企业一旦违规，将根据违规的类别和公司的规模，处以750万欧元至3500万欧元（约新币1093万元至5101万元）不等的罚款。

《人工智能法》内容包括将严格禁止“对人类安全造成不可接受风险的人工智能系统”，包括有目的地操纵技术、利用人性弱点或根据行为、社会地位和个人特征等进行评价的系统等。

新法规将规范基础模型或生成式人工智能，例如OpenAI等模型经过大量数据的训练以生成新内容甚至执行任务。同时，它将限制政府在公共场所使用实时生物识别监控来处理某些犯罪案件、防止恐怖袭击等真正威胁，以及搜查涉嫌最严重犯罪的人。

分析说，在美国缺乏类似立法的情况下，这套具有里程碑意义的规则，可能会为西方世界如何治理人工智能定下基调。

不过，美国和欧洲的公司担心，监管人工智能的法规走得太远，会扼杀这一领域的创新，也限制了欧洲大陆的竞争力。而数码民权组织则认为，新法规力度不够，其中充满漏洞，无法充分保护人们的权益。

欧洲议会一些议员承认，在人工智能管制方面，未来仍有许多工作要做。接下来，欧盟委员会内部会成立独立的人工智能办公室来执行新法规，它有权向那些开发生成式人工智能的公司索取资料，并可能禁止某个系统在欧盟运行。