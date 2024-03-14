日本拟明年实现与亚细安跨境二维码支付

日本拟2025年完成与亚细安区域的跨境二维码支付系统，并计划在2030年与区域建立起电子钱包统一规格。有了互通的二维码支付，不仅免去兑换货币的麻烦，为来往日本和亚细安各国的旅客提供方便，更大的作用是要让日本和亚细安的电子交易活跃，提高日本在东南亚的新经济影响力。

据日经报道，印度和中国正在亚洲和非洲扩展其国内数码支付基础设施。日本也在快马加鞭，要与亚细安共用二维码支付机制，并强调是要从经济安全和数据使用等角度加强合作。

日本政府在2020年的增长战略中，将实现亚洲跨国支付系统作为对外的经济战略。后来因为冠病疫情，谈判陷入停滞。

2022年，随着疫情的缓和，日本当局松绑边境措施，重启和加速谈判。同年11月，泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡等国的中央银行和金融当局签署亚细安支付合作谅解备忘录。日本政府也从那时开始与亚细安国家就跨境二维码支付合作进行谈判。

日本经济产业部公布，已经与柬埔寨签署统一二维码支付合作备忘录，也在和印尼协商。然后扩展到新加坡、泰国和其他国家。在完成与亚细安各国政府和各国央行协商后，要在明年启动跨境二维码机制。

用智能手机扫描商店的二维码进行支付时，原则上如果运营商不同，就不能直接使用。每个国家都个别有本国的统一标准，这个标准由中央银行主导，并由主要银行资助的业务运营商运营。

日经新闻介绍，JPQR是日本代码支付的统一标准，符合无现金推进协议会制定的国际标准EMVCo。日本的无现金推进委员会正在构建一个能与海外连接起来的系统，要实现与亚洲国家的二维码支付可相互操作。

日经称，当局关注蚂蚁集团在亚细安的收购活动，这集团旗下的支付宝和微信已在亚细安各地插旗，包括与菲律宾的Gcash和印尼的Dana等主要支付公司建立合作伙伴关系网络，并在2022年收购新加坡金融科技公司 2C2P。

根据日本经济产业省统计，2022年的日本个人消费无现金支付金额为111万亿日元，其中二维码等代码支付仅占总量的2.6%。反观亚细安，使用二维码的人要比信用卡多。因此，日本政府要主导加速日本二维码跨境。