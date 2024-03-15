马克龙：援乌不能设限 欧洲不应示弱

（巴黎综合电）法国总统马克龙再次就援助乌克兰的问题表态称，派兵计划暂时不在议程上，但援乌不该设限，欧洲不能示弱。

马克龙星期四（3月14日）接受法国电视台采访时说，欧洲必须在援乌问题上保持所有选项开放；如果俄罗斯打赢了战争，欧洲的信誉将荡然无存。

他指出，欧洲不应该示弱，要竭尽全力阻止俄罗斯赢得这场战争；俄乌战争关系到法国和欧洲的存亡，任何主张对援乌设限的人都是在选择失败。

“如果战争在欧洲蔓延，俄罗斯难辞其咎。但如果我们决定软弱，如果我们决定今天不作出反应，那就意味着我们已经选择了失败。我不想这样。”

马克龙说，战争结束后，俄乌须要进行谈判，但和平并不意味着乌克兰要投降；如果局势恶化，法国会随时准备阻止俄罗斯取得胜利，不过法国永远不会主动对俄罗斯发起进攻。

2月，马克龙曾声称不排除向乌克兰派遣西方军队，这番话在一些西方盟友中引起震动。法媒的民意调查显示，68%的法国人也不赞成这番言论。

马克龙在采访中澄清说，派遣地面部队一事暂时还未列入议程，但也有理由不排除这一选项。

俄乌战争持续至今，乌克兰在战场上进展缓慢，不仅军队面临严重的弹药短缺，西方盟友的援助也停滞不前。

美国的600亿美元（约802亿新元）大规模援乌计划在国会遭到右翼共和党人阻挠，总统拜登坦言，近期通过的3亿美元援乌资金远远不够。

与此同时，欧洲领导人在援乌议题上也存在分歧。德国总理朔尔茨已明确拒绝向乌克兰提供“金牛座”（Taurus）远程导弹，并公开反对马克龙的派兵言论。

马克龙星期五（15日）访问柏林，会见朔尔茨以及波兰总理图斯克，就欧洲对乌克兰的进一步军事支持展开紧急磋商。图斯克称，三国有责任动员整个欧洲，为乌克兰提供新的援助。

慕尼黑安全会议分析师兰格说，波兰一直是乌克兰最坚定的盟友之一，而图斯克是经验丰富的政治家，还曾担任欧洲理事会主席，他出席会谈，将有助于缓和法德之间的分歧；在乌克兰问题上走得更近，符合法德双方的总体利益。

战事已进入第三个年头，许多分析认为俄罗斯将在今年夏季发动大规模进攻。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期四表明，乌克兰战争的结果将在今年春夏决定。他强调，乌克兰不能耗到美国11月总统选举结果出炉，并呼吁美国持续支持基辅。