美参院多数党领袖舒默：以色列应重新选举

（华盛顿综合电）美国参议院多数党领袖舒默批评以色列总理内坦亚胡是中东和平的最大绊脚石，并呼吁以色列举行新的选举。

舒默是美国最高阶的犹太民选官员，也长期支持以色列。他星期四（3月14日）在参议院发表讲话时说，他相信内坦亚胡的优先要务是以色列的安全，但他认为内坦亚胡“已迷失方向，将自身政治生涯兴亡凌驾于以色列最大利益之上。”

舒默直言：“在这关键时刻，举行新的选举是就以色列的未来进行正常、公开决策的唯一途径。”

在这之前，美国民主党内也有多名议员对内坦亚胡的领导及他的右翼执政联盟做出谴责，美国总统拜登甚至批评以军在加沙的攻势“太过分”，但这次舒默的言论是美国民选高级官员迄今最尖锐的抨击，实际上是在要求以色列人换掉内坦亚胡。

舒默当天在参议院批评内坦亚胡对于加沙的平民伤亡过于宽容，这正将全世界对以色列的支持率推向历史最低点。

舒默认为，本轮以哈冲突爆发后，内坦亚胡成为了中东和平的最大绊脚石，他的执政联盟不再符合以色列的需要，以色列人民正“被过时的执政理念所扼杀”。

美国制裁约旦河西岸以色列定居者

在这同时，美国周四宣布对约旦河西岸以色列定居者实施新的制裁，指责他们破坏当地的和平与稳定。

这是今年以来，约旦河西岸以色列定居者第二次被美国制裁。在以哈战争的背景下，美国正在不断加大对以色列的施压。

美国国务院发言人米勒在声明中指出，这些制裁措施旨在让那些持续采取暴力行动和导致约旦河西岸动乱的人付出代价。他强调：“没有任何理由可以让极端分子针对平民，以及迫使他们离开家园，不管是什么国籍、种族或信仰。”