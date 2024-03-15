韩国课外补习开支创新高 分析：高教育负担影响生育率

最新统计显示，2023年韩国中小学学生总人数虽然减少，但课外补习班开支却达27万1000亿韩元（约272亿新元)，同比增加4.5%，创历史新高。分析认为，这凸显了韩国人强烈的教育需求，正是这些因素导致了韩国生育率降至世界最低。

韩国统计厅星期四（３月14日）发布的数据显示，2023年每个学生在课外补习费用的月平均支出攀升至43万4000韩元，同比增加5.8%。若以实际参加课外补习的学生人数计算，月均课外教育支出达55万3000韩元，同比增加5.5%。

尤其，家庭月收入越高，孩子的补习费用也越高。2023年月收入低于300万韩元的家庭，孩子每月的课外补习费为18万3000韩元；月收入超过800万韩元的家庭，补习费用为67万1000韩元。

首尔与其他城市的补习费开支也有差异。仅限于2023年接受课外补习的高中三年级学生，首尔的人均课外补习费为103万3000韩元，但全罗南道只有42万6000韩元，还不到一半。

育有两名双胞胎高中生的黄姓妈妈（50岁）告诉记者：“我每月平均花250万韩元的课外补习费。别人的孩子都去补习班，为了让自己的孩子不落后，在经济允许的范围内，尽量让孩子去上补习班学习。”

韩联社指出，韩国民众高度重视教育，许多人认为进入名牌大学是在竞争激烈的社会中取得成功的关键。然而，教育的个人成本过高、家庭负担过重，常被认为是导致韩国超低生育率的原因之一。

半岛未来人口研究院在2023年对20岁至39岁未婚男女进行的问卷调查结果显示，有47%受访者“不想要孩子”。其中，男性受访者回答，他们对生儿育女不感兴趣，最大的原因是对高昂的孩子教育成本感到焦虑（43.6%）。

韩国经济人协会经济研究室室长赵庆烨说，据分析，2015年至2022年，韩国低生育率问题的约26%原因和课外补习负担有关。如果每名学生的每月课外补习费涨1万韩元，生育的孩子就将减少0.012名。

韩国2023年总和生育率为0.72，再次刷新历史最低值。新生儿数也首次下降至23万人。