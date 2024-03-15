报道：美政府将巨额支持英特尔等国内外公司在美扩产晶片

（华盛顿综合电）据报道，美国拜登政府准备为美国晶片公司英特尔、韩国三星和台湾台积电等各提供数十亿美元的补助及贷款，协助它们在美国扩大晶片生产。

路透社引述消息人士报道，美国总统拜登和商务部长雷蒙多下星期将在亚利桑那州的一场活动上，公布支持英特尔（Intel）扩产的计划，英特尔也已邀请客户和供应商到时去参加活动。

英特尔拒绝对上述报道置评。据知，英特尔一直在争取政府资助它在俄亥俄州和亚利桑那州的扩产计划。

美国为提升国内的半导体产量，在2022年通过《晶片与科学法》（CHIPS and Science Act）拨款527亿美元（约705亿新元），其中390亿美元用于补助半导体生产，110亿美元用于相关研发。

据报道，英特尔即将获得的支持将是这项法令生效后拨出的最大补助及贷款。

在这之前，美国已对两家晶片公司提供补助。商务部今年1月宣布，计划给予微晶科技公司（Microchip Technology）1亿6200万美元的补助。隔月，拜登政府宣布为全球第三大晶圆代工厂格芯（GlobalFoundries）提供15亿美元，补助它在纽约马耳他镇增建半导体生产设施，以扩大产能。

分析指出，美国这么做是为了在半导体供应上减少对中国大陆和台湾产源的依赖。半导体行业协会的数据显示，美国的全球半导体产能份额已从1990年的37％，下降到2020年的12％。

除了支持本土企业，预料美国政府也将在接下来几个星期，公布给予韩国三星和台湾台积电补助。彭博社引述消息人士报道，美国准备给三星电子的补助超过60亿美元，让这家晶片制造商扩大在得克萨斯州的生产规模；给台积电的补贴则至少50亿美元。

三星电子在得州奥斯汀市有晶片厂，并在2021年宣布斥资170亿美元在附近的泰勒市建造新厂，预定今年下半年投入生产。

拜登反对美钢卖给新日铁

另一方面，拜登公开反对日本的新日本制铁公司（Nippon Steel）收购美国钢铁公司（US Steel），预料这将引起岸田政府的不满。

拜登星期四（3月14日）发声明说，美国应该保有强大的钢铁公司，而美国钢铁公司百多年来一直是国家的指标性企业。“保有一家本土拥有和经营的美国钢铁公司，这至关重要。”

不过，拜登没有表明会出手阻止这项交易。美国钢铁和新日本制铁去年12月宣布这个141亿美元的收购交易。收购案目前仍在等待美国联邦政府的国家安全审核。

日本首相岸田文雄将在一个月内访问华盛顿，拜登此时介入收购案会引发怎样的反应令人关注。

分析认为，美国今年举行总统选举，拜登此举是基于国内选情考量。因为两党一些国会议员已经连同有关工会组织，反对本土标志性企业被外国公司收购。美国钢铁公司在宾夕法尼亚州匹兹堡，而宾州是关键摇摆州，拜登在2020年的上届总统选举中在这一州击败了特朗普。

对于拜登的这个声明，日本内阁秘书长林芳正星期五表示不愿就“个别公司的管理问题”置评。他只说，日美同盟比以往任何时候都更强大，两国将继续在许多领域进行合作。