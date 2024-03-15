加沙卫生部：以军再向等待援助民众开火

（开罗综合电）以色列军再度被指滥杀领取救济品的平民。加沙卫生部官员说，以军星期四在加沙两处地点，向等待领取救援物资的群众开火，造成至少29人死亡，100多人受伤；但以色列军方否认，并指报道有误。

加沙卫生部门星期五（3月15日）凌晨发表声明说，加沙市一处救援物资领取点周四晚遭以色列军袭击。加沙卫生部门后来再报，加沙市希法医院已接收至少21名死者和155名伤员，大量伤者伤势严重，死亡人数可能上升。

加沙地带消息人士告诉新华社记者，当时以色列直升机向等待领取救援物资的人群开火，死者中包括儿童。希法医院紧急部门负责人告诉法新社，以军直接朝等待救援卡车的民众开火。现场的一名法新社记者说，许多死者是中弹身亡。

据报道，在周四早前另外一起事件中，以军空袭加沙中部努塞拉特（Nuseirat）难民营的物资分配中心，造成八人死亡。

以色列军方周五发表声明，指媒体的报道存在错误，并称以军正在审查该事件相关细节。

另据报道，以军也空袭一些民房。巴勒斯坦医务人员说，在加沙中部城市代尔巴拉赫（Deir Al-Balah），一栋房屋周四遭以军导弹击中，造成九人丧命。加沙民众说，以军轰炸行动覆盖加沙全境，包括连夜对南部边境的拉法市展开空袭和地面轰炸。

据加沙卫生部统计，以军在加沙展开的军事行动至今已造成超过3万人死亡、7万多人受伤。

哈马斯提出全面停战愿景

就在以军轰炸不断之际，哈马斯周四对外表明，已向以哈冲突调解方提出一个全面停战的愿景，包括制止以色列对加沙地带巴勒斯坦人的“侵略”、提供救济和援助、让流离失所的加沙平民返回家园，以及以色列从加沙撤军。据报道，该提案包括哈马斯对人质交换的立场，但哈马斯对此没有详细说明。

不过，以色列总理办公室对此回应说，哈马斯的全面停战愿景是不切实际的要求。

与此同时，巴勒斯坦总统阿巴斯周四任命在商界举足轻重的盟友穆斯塔法（Mohammed Mustafa）为新总理，并组建新一届政府。

阿巴斯在授权书中说，新一届政府的首要任务是领导和协调加沙救援和重建工作，以及改革巴勒斯坦自治政府机构。

穆斯塔法现任巴勒斯坦投资基金会主席，同时担任阿巴斯的经济顾问。巴勒斯坦消息人士说，穆斯塔法将努力组建一个由专家组成的技术官僚政府。

红海局势方面，英国海上贸易行动办公室（UKMTO）周五说，一艘商船报告在也门主要港市荷台达外被导弹击中，船体受到一些损坏，但船员没有受伤，商船正在前往下一个停靠港。

目前还没有组织承认干案，但也门的胡塞武装此前恫言，将在回教斋戒月期间加大对红海一带航运的袭击。

美国军方周四说，也门胡塞武装当天向亚丁湾发射了2枚反舰弹道导弹，并向红海发射了另外2枚反舰弹道导弹，不过，没有收到美国或盟友船只人员受伤或受损的报告。

美国军方还说，在也门胡塞武装控制区拦截并摧毁了9枚反舰导弹和2架无人机。