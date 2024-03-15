加沙卫生部：以军再向等待援助民众开火

麦可欣

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发布 / 2024年3月15日 9:10 PM
加沙中部努塞拉特难民营的物资分配中心据报星期四遭以军炮火击中。（路透社）
加沙中部努塞拉特难民营的物资分配中心据报星期四遭以军炮火击中。（路透社）

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（开罗综合电）以色列军再度被指滥杀领取救济品的平民。加沙卫生部官员说，以军星期四在加沙两处地点，向等待领取救援物资的群众开火，造成至少29人死亡，100多人受伤；但以色列军方否认，并指报道有误。

加沙卫生部门星期五（3月15日）凌晨发表声明说，加沙市一处救援物资领取点周四晚遭以色列军袭击。加沙卫生部门后来再报，加沙市希法医院已接收至少21名死者和155名伤员，大量伤者伤势严重，死亡人数可能上升。

加沙地带消息人士告诉新华社记者，当时以色列直升机向等待领取救援物资的人群开火，死者中包括儿童。希法医院紧急部门负责人告诉法新社，以军直接朝等待救援卡车的民众开火。现场的一名法新社记者说，许多死者是中弹身亡。

据报道，在周四早前另外一起事件中，以军空袭加沙中部努塞拉特（Nuseirat）难民营的物资分配中心，造成八人死亡。

以色列军方周五发表声明，指媒体的报道存在错误，并称以军正在审查该事件相关细节。

另据报道，以军也空袭一些民房。巴勒斯坦医务人员说，在加沙中部城市代尔巴拉赫（Deir Al-Balah），一栋房屋周四遭以军导弹击中，造成九人丧命。加沙民众说，以军轰炸行动覆盖加沙全境，包括连夜对南部边境的拉法市展开空袭和地面轰炸。

据加沙卫生部统计，以军在加沙展开的军事行动至今已造成超过3万人死亡、7万多人受伤。

哈马斯提出全面停战愿景

就在以军轰炸不断之际，哈马斯周四对外表明，已向以哈冲突调解方提出一个全面停战的愿景，包括制止以色列对加沙地带巴勒斯坦人的“侵略”、提供救济和援助、让流离失所的加沙平民返回家园，以及以色列从加沙撤军。据报道，该提案包括哈马斯对人质交换的立场，但哈马斯对此没有详细说明。

不过，以色列总理办公室对此回应说，哈马斯的全面停战愿景是不切实际的要求。

与此同时，巴勒斯坦总统阿巴斯周四任命在商界举足轻重的盟友穆斯塔法（Mohammed Mustafa）为新总理，并组建新一届政府。

阿巴斯在授权书中说，新一届政府的首要任务是领导和协调加沙救援和重建工作，以及改革巴勒斯坦自治政府机构。

穆斯塔法现任巴勒斯坦投资基金会主席，同时担任阿巴斯的经济顾问。巴勒斯坦消息人士说，穆斯塔法将努力组建一个由专家组成的技术官僚政府。

红海局势方面，英国海上贸易行动办公室（UKMTO）周五说，一艘商船报告在也门主要港市荷台达外被导弹击中，船体受到一些损坏，但船员没有受伤，商船正在前往下一个停靠港。

目前还没有组织承认干案，但也门的胡塞武装此前恫言，将在回教斋戒月期间加大对红海一带航运的袭击。

美国军方周四说，也门胡塞武装当天向亚丁湾发射了2枚反舰弹道导弹，并向红海发射了另外2枚反舰弹道导弹，不过，没有收到美国或盟友船只人员受伤或受损的报告。

美国军方还说，在也门胡塞武装控制区拦截并摧毁了9枚反舰导弹和2架无人机。

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