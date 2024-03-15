外交部高级政务部长沈颖：新日可合作强化多边主义 建立更牢固稳定区域架构

新加坡国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖指出， 新日可合作强化多边主义，并且探索在未来经济、应对气候变化等领域推进合作。她也呼吁集中资源，以人工智能等新技术寻求突破，应对老龄化等课题。

老龄化是新日两国共同面对的课题。预计到2040年，65岁以上的人口将占日本人口的35%左右。到2030年，新加坡65岁以上的人口将占25%。

沈颖星期五（3月15日）在东京出席第十七届新日论坛时说，年长消费者有更多的照护需要，对价格也更加敏感。因此，一个运转良好的多边贸易体系，尽可能少的壁垒，以及灵活和具韧性的供应链，变得比以往任何时候都更有意义。

为此，她主张领先的经济体应集中资源，使人工智能等科技突破带来的机会最大化，建立良善的治理框架，以最大限度地降低风险，确保利益公平和均等分摊。与此同时，要制止全球系统更分散、脱钩的趋势，确保全球供应链强化，贸易体系自由开放并基于规则。在这个背景下，她建议新日合作建设更牢固和稳定的区域架构。

日新论坛在1995年发起，是两国前大使和学者等汇聚一堂，探讨区域和全球课题以及加强双边关系的重要平台。本届的主题是“区域架构中的日本-新加坡伙伴关系” 。

沈颖说，日本-新加坡经济伙伴关系协定（JSEPA）2002出炉，是日本有史以来第一个自由贸易协定。 相隔20多年，新日两国应该探索如何确保该协议与时俱进。

她也关注中美关系走势，强调那是世界上最重要的双边关系，对全球安全与繁荣有广泛影响，对亚洲的稳定影响巨大。

沈颖提到，美国众议院最近通过了一项法案，对Tiktok的运营和可能的所有权产生了严重影响，凸显彼此之间仍缺乏战略互信，“这对日本和新加坡而言，尤其让人担忧，因为我们两国都与美中有宝贵和广泛的关系，我相信我们都认同一个美中和平共处、建设性合作的世界，是更安全与繁荣的环境。”

据日本外交部文告，沈颖与日本外交副部长拓植芳文星期四举行会谈，双方就日本与亚细安关系，以及地区和国际形势交换了意见。

拓植出席研讨会致辞时说，日本希望能进一步加强与新加坡的双边关系，也期待日新2026年纪念建交六十周年时，继续深化安全、经济等广泛领域的合作机制。

受疫情影响，新日两国智囊时隔五年才举办这次实体研讨会。我国巡回大使许通美也首次卸下新方主席的职务，由我国原驻美国大使米尔普里接棒带队，其他参与者包括新加坡国际事务学会主席（SIIA）戴尚志、Centennial Asia Advisors总裁Manu Bhaskaran以及媒体界人士。

去年是亚细安-日本友好关系50周年，双方并将关系升级为全面战略伙伴。 这次会议举行的公开讨论会，也就亚细安的发展进行讨论，探讨建立更稳定的区域架构，实现安全和繁荣的未来。