美国参议院不会快速推进众议院通过的TikTok法案

（华盛顿综合电）美国参议院两党好些议员不愿意加速通过，强制短视频平台TikTok从中国母公司字节跳动剥离的法案，从而降低了相关提案成为法律的可能性。

美国众议院星期三（3月13日）以352票对65票的压倒性多数，通过《保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法》，要求字节跳动在180天内出售TikTok，否则TikTok将会在美国遭到封禁。

法案接下来交由参议院审批，一些参议员支持这一项法案，但有些参议员则认为须认真检讨众议院快速通过的这项法案。

来自康涅狄格州的民主党参议员布卢门撒尔说，他支持消除中国政府对TikTok的影响力，但他指出法案中给出的六个月出售期限过于仓促。

参议院商务委员会主席坎特韦尔说，她希望法案能够解决人们对外国应用程序的广泛担忧，但在这同时能在法庭上站得住脚，她不确定这法案是否能做到这点。“我们大概会在一周内，对它有更好的了解，我们的选项会有哪些。”

民主党科技议题首席参议员韦登说，他仍在审查众议院通过的这一法案，他认真关切任何能让中国政府获得美国用户私人数据的应用程序，但“我要说的是，历史教会我们，当立法者就科技和社交媒体议题仓促立法时，总会出现错误。”

共和党参议员克鲁兹认为，这项法案应该经过“全面的修正程序”，这可能会大大推迟相关法案的进度。

这一拖可能是几个月的时间，现在议员们急着在选举年赶回老家拉票，这一法案最终可能因此遭扼杀。参议员们也暗示，他们不想匆匆忙忙行事，仓促地禁止这款有多达1.7亿美国人使用的应用。

皮尤研究中心去年12月的一项民调显示，38%的美国人支持禁止TikTok，这比去年3月的50%低了大一截。

面对美国政客的围剿，TikTok已全面展开游说活动，TikTok总裁周受资星期四（14日）便到国会大厦会见多名议员，包括赞成通过这项法案的参议员费特曼。

此外，法律专家指出，如果这项法案成为法律，反对派可能以它侵犯言论自由，提出诉讼阻止这项法案落实。

战略与国际研究中心的技术专家刘易斯质疑这项法案的效力。“如果你要的是一个好的象征性行动，那他们可以继续推进（这项法案）……但如果你想做正事，他们就须要重写它。”