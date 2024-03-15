美国参议院不会快速推进众议院通过的TikTok法案

廖慧婷

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发布 / 2024年3月15日 10:13 PM
周受资周四到拉塞尔参议院办公大楼同宾夕法尼亚州民主党参议员费特曼会面。图为他游说费特曼后离开时面对记者的追问。（法新社）
周受资周四到拉塞尔参议院办公大楼同宾夕法尼亚州民主党参议员费特曼会面。图为他游说费特曼后离开时面对记者的追问。（法新社）

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（华盛顿综合电）美国参议院两党好些议员不愿意加速通过，强制短视频平台TikTok从中国母公司字节跳动剥离的法案，从而降低了相关提案成为法律的可能性。

美国众议院星期三（3月13日）以352票对65票的压倒性多数，通过《保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法》，要求字节跳动在180天内出售TikTok，否则TikTok将会在美国遭到封禁。

法案接下来交由参议院审批，一些参议员支持这一项法案，但有些参议员则认为须认真检讨众议院快速通过的这项法案。

来自康涅狄格州的民主党参议员布卢门撒尔说，他支持消除中国政府对TikTok的影响力，但他指出法案中给出的六个月出售期限过于仓促。

参议院商务委员会主席坎特韦尔说，她希望法案能够解决人们对外国应用程序的广泛担忧，但在这同时能在法庭上站得住脚，她不确定这法案是否能做到这点。“我们大概会在一周内，对它有更好的了解，我们的选项会有哪些。”

民主党科技议题首席参议员韦登说，他仍在审查众议院通过的这一法案，他认真关切任何能让中国政府获得美国用户私人数据的应用程序，但“我要说的是，历史教会我们，当立法者就科技和社交媒体议题仓促立法时，总会出现错误。”

共和党参议员克鲁兹认为，这项法案应该经过“全面的修正程序”，这可能会大大推迟相关法案的进度。

这一拖可能是几个月的时间，现在议员们急着在选举年赶回老家拉票，这一法案最终可能因此遭扼杀。参议员们也暗示，他们不想匆匆忙忙行事，仓促地禁止这款有多达1.7亿美国人使用的应用。

皮尤研究中心去年12月的一项民调显示，38%的美国人支持禁止TikTok，这比去年3月的50%低了大一截。

面对美国政客的围剿，TikTok已全面展开游说活动，TikTok总裁周受资星期四（14日）便到国会大厦会见多名议员，包括赞成通过这项法案的参议员费特曼。

此外，法律专家指出，如果这项法案成为法律，反对派可能以它侵犯言论自由，提出诉讼阻止这项法案落实。

战略与国际研究中心的技术专家刘易斯质疑这项法案的效力。“如果你要的是一个好的象征性行动，那他们可以继续推进（这项法案）……但如果你想做正事，他们就须要重写它。”

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