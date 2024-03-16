彭斯表明不支持特朗普重返白宫

（华盛顿综合电）美国共和党籍前副总统彭斯表明，不会支持寻求重返白宫的特朗普。

彭斯星期五（3月15日）在接受福克斯新闻访问时说：“我今年不会为特朗普站台，应该没有人会对此感到意外。”

尽管如此，福克斯新闻形容这是一份“爆炸性声明”。美国有线电视新闻网（CNN）则称，这是彭斯对他前竞选搭档和曾共事总统的“惊人否定”。

彭斯（64岁）在担任副总统期间是特朗普的得力助手，但当彭斯拒绝帮助特朗普推翻2020年大选结果后，双方关系开始恶化。

彭斯说：“我竞选总统期间已明确说过，我和特朗普总统在一系列问题上存在巨大分歧，不只是我们在（2021年）1月6日履行宪法义务存在分歧。”

特朗普已经锁定共和党总统候选人资格，彭斯也参加共和党初选，但他的支持率始终在个位数徘徊，已在去年10月底宣布退选。

彭斯说，他对共和党政府的表现“深感自豪”。“保守派创造了让美国更繁荣、更安全的纪录，并任命了更多保守派法官，让世界更和平。”

彭斯拒绝透露他将在11月5日总统选举日投票给谁，但强调不会投票给现任总统、民主党的拜登，也不会支持第三党的候选人。

美国2024年总统选举选情已进一步明朗，拜登和特朗普近日各自锁定民主党和共和党的总统候选人资格。如无意外，两人将再次在总统选举中对决。