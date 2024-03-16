德国：欧洲将以冻结俄资产利润武装乌克兰

（柏林综合电）德国总理朔尔茨说，支持乌克兰的国家将利用冻结的俄罗斯资产所获得的利润，作为基辅购买武器的资金。

朔尔茨星期五（3月15日）在德国首都柏林与法国和波兰的领导人举行会晤后，于联合记者会上宣布这个消息。

朔尔茨称，法国总统马克龙和波兰总理图斯克重申对乌克兰的支持，他们都认为必须在全球市场为乌克兰采购更多武器。

欧盟委员会主席冯德莱恩上个月呼吁欧盟考虑利用这些利润，“共同为乌克兰购买军备”，预计委员会将在接下来几天提出具体方案。不过欧盟外交官透露，一些欧盟国家如匈牙利对此有所保留。

乌军弹药短缺，正陷入俄乌战争爆发以来最艰难的局面。

朔尔茨说，德法波都同意应该增加军事装备生产，包括通过与乌克兰合作增产弹药。

朔尔茨称，由于美国总统拜登一直无法争取国会通过大规模的乌克兰援助计划，而且他的外交重点目前在加沙战争，因此欧洲对乌克兰的支持变得更重要。

马克龙再次警告，俄乌战争不仅关系到乌克兰的安全，也关系到欧洲的安全。他说：“我们将采取一切必要措施，确保俄罗斯无法赢得这场战争。这个决心是坚定的，意味着我们的团结。”

图斯克则说，三国领导人星期五的会晤，表明“一些关于欧洲各国存在分歧的恶意谣言被夸大了”。

另外，在乌克兰无人机袭击莫斯科附近一座小型石化工厂的几个小时后，俄罗斯星期五早上从所占领的克里米亚半岛发射弹道导弹，袭击黑海港口城市敖德萨，至少20人被炸死，70多人受伤。

乌军过去几个星期把攻击目标放在俄罗斯的石油与石化设施，俄军则加大对敖德萨的攻击。

乌克兰总统泽连斯基说，将对俄方的攻击进行报复。泽连斯基已与国防部长乌梅罗夫等军方高层开会，讨论前线战情，以及生产能够携带更多弹药的远程无人机。