麦当劳就系统故障道歉 各地餐厅恢复正常营运

（东京综合电）快餐连锁店麦当劳为星期五（3月15日）发生大规模系统故障向全球顾客道歉。

麦当劳星期五发生电脑系统故障。中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、新西兰、澳大利亚以及英国、爱尔兰和德国等地受影响。一些门店无法接受网上订餐，有些门店用手写方式接受顾客点餐，有些甚至被迫暂停营业。

中港台、英国、爱尔兰等地的系统运作逐步恢复，日本的麦当劳也于星期六（3月16日）恢复正常营运。

麦当劳没有具体说明波及范围。麦当劳首席信息官赖斯（Brian Rice）星期五发表声明说，这并非“网络安全事件”引起的，而是第三方供应商调整系统配置（configuration）时导致的。

麦当劳在官网发公告说，系统是在芝加哥时间15日午夜（新加坡时间下午1时）出故障。美国纽约一家麦当劳餐厅的收银员说，系统当地时间15日凌晨1时左右故障，清晨5时左右恢复正常。英国伦敦一家分店的店员阿夫拉姆说，系统在早上6时至7时无法运作，员工必须亲自为顾客点餐，并口头告诉厨房餐点内容。

赖斯说，许多市场的麦当劳已恢复运作，但仍有一些市场的问题未解决。他说，“这次事件是一个例外”，他向麦当劳的顾客和特许经营商道歉，并强调解决故障问题是当前急务。

麦当劳在全球约有4万家门店，其中1万4000多家在美国。麦当劳大力推动让顾客通过手机应用和餐馆内的自助终端机点餐，到2022年，这些渠道已占其主要市场销售额的三分之一。报道说，全球仅印度、印度尼西亚和泰国的麦当劳点餐系统未受这次故障波及。